Vladimir Guerrero veut-il être immortalisé en tant qu'Expo?

Agence QMI 23-01-2018 | 14h35

L'ancien voltigeur Vladimir Guerrero est conscient que ses chances d'accéder au Temple de la renommée du baseball sont fortes et il pourrait faire son entrée à Cooperstown avec la casquette des Expos de Montréal, sa première équipe dans les grandes ligues.

Celui ayant disputé 2147 matchs en carrière dans les majeures, dont 1004 avec les «Amours», pourrait recevoir l'appel du Panthéon mercredi, lorsque les résultats du scrutin de la cuvée 2018 seront dévoilés. En date de lundi, le Dominicain affichait un pourcentage de votes de 94,6 %, ce qui est largement supérieur au seuil de 75 % pour une intronisation.

Cependant, le Panthéon pourrait tenir compte des succès du joueur de champ extérieur chez les Angels de Los Angeles. Après avoir évolué à Montréal de 1996 à 2003, il a porté l'uniforme de la formation californienne pendant six ans.

Controverse

Par ailleurs, le principal intéressé a nié sur son compte Twitter les déclarations que lui a prêtées Jesse Guerrero, qui prétendait être son agent. Celui-ci a accordé une entrevue au site Canadian Baseball Network et mardi avant-midi, l'ex-joueur a fait une précision concernant celui-ci.

«Pendant 16 ans, j'ai représenté fièrement trois organisations [NDLR : plutôt quatre] envers lesquelles je serai toujours reconnaissant pour ce qu'elles ont fait pour moi : les Expos, les Angels, les Rangers et les Orioles seront dans mon coeur pour l'éternité. C'est pourquoi, quand viendra le temps d'être reconnu comme membre du Temple, tous connaîtront ma décision. Donc, je déclare fausses les paroles émises hier [lundi] par M. Jesse Guerrero, qui n'est pas mon représentant, ni mon agent», a rédigé Vladimir Guerrero.

Précédemment, Jesse Guerrero avait précisé que «Vlad aimerait être le dernier Expo à recevoir cet honneur. Si ce n'était que de lui, il arriverait en tant qu'Expo, mais c'est le Temple qui prendra la décision apparemment».

«Il a dit que l'équipe des Expos n'existe plus. Cependant, il comprend les chiffres qu'il a présentés à Montréal, a ajouté l'agent à propos de son client. Ce sont les Expos qui lui ont offert sa première chance dans les majeures», avait poursuivi l'homme en question.

De grosses statistiques

Détenteur de huit Bâtons d'argent et invité neuf fois à la classique des étoiles, Vladimir Guerrero a totalisé 449 circuits et 1496 points produits à vie, tout en maintenant une moyenne au bâton de ,318. Avec les Expos, il a cogné 234 longues balles et fait marquer 702 points.

Outre l'ex-joueur vedette, Chipper Jones, Edgar Martinez, Trevor Hoffman et Jim Thome sont les plus susceptibles d'être choisis par les votants cette année. L'identité des intronisés sera connue mercredi à 18 h. La cérémonie est quant à elle prévue le 29 juillet.