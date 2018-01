Les Blue Jays embauchent Curtis Granderson

Agence QMI 16-01-2018 | 11h58

Les Blue Jays de Toronto ont accordé un contrat d'un an au voltigeur Curtis Granderson, lundi soir.

D'après le réseau Sportsnet, la valeur de l'entente est de 5 millions $.

Le vétéran de 36 ans a évolué avec les Mets de New York et les Dodgers de Los Angeles la saison passée. Il a conservé une faible moyenne au bâton de ,212, mais a totalisé 26 circuits et 64 points produits en 147 rencontres.

Granderson a amorcé sa carrière dans le baseball majeur en 2004, portant aussi l'uniforme des Tigers de Detroit et des Yankees de New York. Celui ayant réalisé deux campagnes de 40 circuits et plus - en 2011 et 2012 - a été invité trois fois à la classique des étoiles et remporté un Bâton d'argent.