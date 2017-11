La fin pour Ichiro Suzuki?

Agence QMI 03-11-2017 | 15h10

Les Marlins de Miami ont annoncé, vendredi, qu'ils n'allaient pas se prévaloir de leur option au contrat du vénérable Japonais Ichiro Suzuki pour la saison 2018.

Cette décision pourrait bien sonner le glas pour «Ichiro», qui devient officiellement joueur autonome sans compensation.

«Ce fut un honneur de te regarder jouer, merci Ichiro!», a écrit l'organisation floridienne, sur son compte Twitter.

Âgé de 44 ans, le joueur nippon vient au 22e rang dans l'histoire du baseball majeur pour le plus grand nombre de coups sûrs, avec 3080. Il avait son arrivée en Amérique du Nord, à 27 ans, dans l'uniforme des Mariners de Seattle. Suzuki a ensuite porté les couleurs des Yankees de New York et des Marlins.

En 2004, avec les Mariners, «Ichiro» a réussi un sommet personnel de 262 coups sûrs dans une même saison. Il s'agit d'ailleurs d'un record du baseball majeur.

En plus de l'annonce concernant Suzuki, les Marlins ont réclamé au ballottage le receveur Chad Wallach, anciennement des Reds de Cincinnati. Celui-ci est le fils de l'ancien joueur des Expos de Montréal Tim Wallach, qui fait d'ailleurs partie du personnel d'entraîneurs du club floridien.