Les Dodgers favoris en 2018

Agence QMI 02-11-2017 | 10h47

Les preneurs aux livres de Las Vegas favorisent les Dodgers de Los Angeles pour remporter la Série mondiale de 2018.

C'est ce qu'a indiqué le site du magazine «Sports Illustrated», jeudi avant-midi, au lendemain de la défaite de 5-1 du club californien aux mains des Astros de Houston dans le septième match du tour ultime.

Ainsi, le Westgate Las Vegas SuperBook a établi les Dodgers - en quête d'un premier titre depuis 1988 - favoris à cinq contre un. Les Astros et les Indians de Cleveland obtiennent pour leur part une cote de six contre un. Les Nationals de Washington (7/1) et les Yankees de New York (8/1) suivent dans le groupe de tête. Les Red Sox de Boston et les Cubs de Chicago sont ex aequo à 10 contre un.

Par ailleurs, les Blue Jays de Toronto (30/1) se retrouvent en milieu de peloton. De leur côté, les Tigers de Detroit sont les plus négligés à 300 contre un.