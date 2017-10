Une dernière conquête pour l'entraîneur du Royal

Pierre-Antoine Mercier 15-10-2017 | 22h11

MONTRÉAL | L'entraîneur-chef du Royal de Repentigny Danny Prata pourra quitter ses fonctions la tête haute et dans la gloire à la suite des deux championnats consécutifs de sa formation, dont le plus récent survenu samedi à Québec face aux Diamants lors de la grande finale de la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJEQ).

L'instructeur a confirmé lors d'une entrevue téléphonique, dimanche, qu'il ne reviendrait pas à la barre du Royal la saison prochaine. Prata demeurera tout de même au sein de la formation repentignoise.

«Il s'agissait de ma dernière rencontre en tant qu'entraîneur du Royal. Je vais cependant rester dans les rangs de la formation, a expliqué Prata. Je pars avec deux championnats consécutifs, donc je crois que je ne pourrais pas choisir un meilleur moment pour me retirer.»

Le match ultime

L'affrontement entre le Royal et les Diamants a finalement eu lieu samedi après que le duel ait été remis à deux reprises durant la fin de semaine de l'Action de grâce en raison des caprices de Dame nature.

Le Royal a finalement remporté la finale de la LBJEQ grâce à deux points en début de neuvième manche, l'emportant par la marque de 5-3.

Deux joueurs de la formation de Repentigny ont joué un rôle clé selon Prata pour leur permettre de savourer le titre.

«En début de neuvième manche, alors qu'il n'y a aucun coureur sur les sentiers, Anthony Marcano, l'un de mes plus jeunes joueurs, arrive au bâton face au meilleur lanceur de la Ligue, Vincent Ruel, et en profite pour expédier sa balle par-dessus le mur pour produire ce qui s'avéra le point de la victoire, a décrit avec fébrilité l'instructeur. C'était incroyable et selon moi, il s'agit du circuit de l'année dans la LBJEQ.»

L'autre joueur du Royal qui s'est une fois de plus distingué est le voltigeur de centre et lanceur, Jonathan Martin. Le joueur de 20 ans a réussi une longue claque en solo en plus d'oeuvrer durant les trois dernières manches en tant que lanceur. L'artilleur n'a permis aucun point et deux coups sûrs aux frappeurs des Diamants.

«Jonathan est le genre de joueur qui se lève dans les grandes occasions. Je ne sais pas s'il y a un autre joueur que je préférerais voir sur le terrain dans ces circonstances», a souligné son entraîneur.

Humble dans la victoire

Prata n'a pas eu peur d'affirmer qu'il s'agit probablement du meilleur match de baseball auquel il a pris part durant ses 13 années comme instructeur. Il croit également que le niveau d'expérience de son équipe lui a été favorable.

«La rencontre de samedi aurait pu aller d'un côté comme de l'autre, a exprimé Prata. Je pense que ce qui a fait la différence en notre faveur, c'est l'expérience. Nous avons gagné le championnat la saison dernière avec exactement la même équipe et c'est l'une des raisons pourquoi on est encore champion cette année.»

Le manitou du Royal tenait aussi à féliciter l'équipe des Diamants qui leur ont donné toute une opposition.

«Je tiens à lever mon chapeau à Québec. C'est une équipe qui a terminé au dernier rang de la Ligue au niveau de la moyenne au bâton, mais qui a cependant conclu la saison régulière au sommet du classement, a rapporté l'entraîneur. Ils sont très bien entraînés et ils ont un beau futur devant eux.»

Il s'agit donc d'un deuxième championnat consécutif remporté en territoire adverse pour le Royal, ou pour comme dirait Prata, «la gang de chums».