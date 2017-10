Un centre de baseball à Montréal?

Benoît Rioux 13-10-2017 | 15h27

MONTRÉAL - Pendant qu'un dôme a été installé au Stade Canac à Québec vendredi matin, un projet de centre de baseball intérieur se dessine à Montréal.

Pour l'instant, les responsables de «Montréal Grand Chelem» étudient toujours différents scénarios afin de déterminer l'endroit où poussera ce nouveau lieu prisé par les amateurs de sports de balle de la région métropolitaine.

«Pour nous, c'est important que l'endroit soit facilement accessible, notamment en utilisant les transports en commun», vient préciser Pierre B. Gourde, qui fait partie des initiateurs du projet.

À travers les restrictions reliées au zonage, on croit pouvoir trouver une solution sous peu, soit au centre-ville ou dans l'est de Montréal.

Entre 15 000 et 24 000 pieds carrés

Dans un document de présentation fourni à l'Agence QMI, «Montréal Grand Chelem» prévoit un centre exclusivement dédié au baseball et au softball «pour les 6 à 88 ans».

«D'une superficie comprise entre 15 000 et 24 000 pieds carrés, il propose un espace pour les frappeurs, les lanceurs, la défensive et le conditionnement physique en plus de services tels que boutique d'équipement, café, vestiaires et espaces de détente», décrit-on.

Selon ce qu'a indiqué monsieur Gourde lors d'une entrevue téléphonique, l'ouverture du centre est prévue pour la fin du mois de mars 2018.

Soutenir le développement

Se décrivant lui-même comme un nostalgique des Expos, l'entrepreneur estime qu'il est anormal de ne pas compter sur un tel centre présentement à Montréal. Il a ainsi pris les grands moyens, avec quelques partenaires, pour remédier à la situation.

«Notre but est de soutenir, à notre façon, le développement du baseball», a noté monsieur Gourde.

Selon le document de Montréal Grand Chelem, «5% des profits annuels seront versés à diverses organisations locales pour le sport chez les jeunes et la lutte contre le cancer».

Le futur centre aimerait également ouvrir ses portes pour accueillir des événements caritatifs.