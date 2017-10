Les Blue Jays terminent sur une bonne note

Agence QMI 01-10-2017 | 18h15

Les Blue Jays de Toronto ont placé seulement deux balles en lieu sûr, mais ce fut suffisant pour vaincre les Yankees au compte de 2-1 et ainsi terminer la saison sur une bonne note, dimanche à New York.

La formation canadienne, exclue des éliminatoires, termine donc la campagne avec un dossier de 76-86.

Jose Bautista, qui pourrait avoir disputé sa dernière campagne avec les Jays, a été à l'origine du premier point de la rencontre en frappant un ballon-sacrifice lors de la quatrième manche. Richard Urena a croisé le marbre, sur la séquence.

Ryan Goins a produit l'autre point des visiteurs lors du huitième tour au bâton. Le joueur de deuxième but a été retiré au premier coussin à la suite d'une faible frappe, mais Rob Refsnyder a tout de même inscrit un point sur la séquence, contre son ancienne équipe.

Le partant des Yankees Jordan Montgomery n'a permis qu'un point, deux frappes en lieu sûr et un but sur balles en cinq manches et un tiers de travail. La défaite est toutefois allée au dossier de Domingo German (0-1), qui a concédé une passe gratuite et un point en une manche et deux tiers.

Brett Anderson a bien fait au monticule pour les Jays, allouant trois coups sûrs en cinq manches. La victoire est allée à Danny Barnes (3-6), qui a donné le seul point du match aux «Bombardiers du Bronx».

Roberto Osuna a pour sa part enregistré son 39e sauvetage de la campagne.

Matt Holliday a claqué sa 19e longue balle de la saison, dans une cause perdante.

Les Yankees prendront maintenant part au match éliminatoire des équipes repêchées face aux Twins du Minnesota, mardi au Yankee Stadium. Luis Severino sera sur la butte pour le club new-yorkais, tandis qu'Erwin Santana obtiendra le départ, pour les Twins.