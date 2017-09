La vente des Marlins de Miami approuvée

Agence QMI 27-09-2017 | 15h54

L'ancien propriétaire des Expos de Montréal Jeffrey Loria et son bras droit David Samson ne sont plus à la tête des Marlins de Miami, dont la vente à un groupe dirigé par l'ancienne légende des Yankees Derek Jeter et Bruce Sherman a été approuvée, mercredi.

Le commissaire du baseball majeur Rob Manfred a annoncé par voie de communiqué que les autres propriétaires de la ligue ont donné leur aval à cette transaction qui sera finalisée d'ici une semaine.

«Je souhaite le meilleur à Jeffrey Loria et David Samson. Durant leur règne, les Marlins ont remporté la Série mondiale en 2003, ont organisé avec succès le match des étoiles de cette saison au spectaculaire Marlins Park et ont fermement appuyé nos efforts pour faire croître notre sport internationalement», a mentionné le commissaire.

Le groupe de Jeter/Sherman versera 1,2 milliard $ US pour acquérir l'équipe détenue par Loria et présidée par Samson. Les nouveaux propriétaires n'ont pas l'intention de garder Samson comme président et ils se débarrasseraient aussi de quatre de ses adjoints, soit Jeff Conine, Jack McKeon, ainsi que les anciens Expos Andre Dawson et Tony Perez.

Tout comme lorsqu'ils étaient à la barre des Expos, le tandem Loria/Samson n'a pas été aimé des partisans de Miami.

Les Marlins connaissent une autre saison de misère, eux qui n'ont pas accédé aux séries depuis 14 ans après avoir remporté les grands honneurs. Cette formation n'a pas connu une saison gagnante depuis 2009.