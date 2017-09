Aaron Judge, la meilleure recrue de l'histoire

Agence QMI 25-09-2017 | 16h43

Le voltigeur des Yankees Aaron Judge a écrit une nouvelle page d'histoire lundi après-midi à New York, après avoir réussi deux longues balles dans un gain de 11-3 sur les Royals de Kansas City.

Le numéro 99 a atteint le plateau des 50 circuits, devenant le premier joueur de première année dans l'histoire des ligues majeures à réussir pareil exploit. Le colosse de 6 pi 7 po et 282 lb a ainsi brisé le record de Mark McGwire, qui en avait réussi 49 en 1987.

Judge a terminé sa journée de travail avec trois points produits. Celui-ci a d'ailleurs inspiré deux de ses coéquipiers avec qui il a grandi au sein de l'organisation des Yankees.

Le receveur Gary Sanchez a lui aussi expédié la balle dans les gradins quelques instants seulement après avoir vu son coéquipier cogner son 50e circuit. Sanchez a frappé trois coups sûrs.

Le joueur de premier but Greg Bird, qui a connu une saison difficile en raison de plusieurs blessures, a également étiré les bras.

Didi Gregorius a pour sa part obtenu trois coups sûrs et deux points produits.

Le vétéran Brett Gardner a aussi contribué en attaque, plaçant la balle en lieu sûr à deux reprises, en plus d'inscrire trois points.

Au monticule, CC Sabathia (13-5) a alloué trois points et six coups sûrs en six manches de travail.

Son vis-à-vis Jakob Junis (8-3) a passé cinq manches et deux tiers sur la butte, concédant six points, sept coups sûrs et un but sur balles.

Salvador Perez et Mike Moustakas ont frappé la longue balle aux dépens de Sabathia. Moustakas compte 38 coups de canon depuis le début du calendrier régulier.