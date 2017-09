L'année des Nationals de Washington?

Agence QMI 11-09-2017 | 16h20

Couronnés champions de la section Est de la Nationale dimanche, les Nationals de Washington ont souligné ce titre en ouvrant quelques bouteilles de champagne. La question est maintenant de savoir s'ils auront l'occasion de célébrer à nouveau au terme des éliminatoires.

C'est la deuxième fois en autant de saisons que les Nationals dominent leur section. La formation de Washington a par ailleurs remporté ce championnat quatre fois lors six dernières années.

«Ce n'est pas facile de gagner des matchs dans le baseball majeur et ce n'est pas facile de gagner des championnats de division, a mentionné le directeur général et président des opérations baseball des Nationals, Mike Rizzo, sur le site web du baseball majeur. Quand on regarde le nombre de matchs qu'on a gagnés, le nombre de jours qu'on a été en première place et le nombre de titres de division qu'on a remportés, c'est vraiment époustouflant.»

Ce titre obtenu en 2017, grâce au présent dossier de 88-55 de l'équipe, a une saveur particulière quand on pense aux blessures ayant affecté les Nationals depuis le début de la saison.

Des voltigeurs blessés

Au champ extérieur, les trois voltigeurs présents au match d'ouverture de l'équipe ont dû s'absenter longuement. Il y a évidemment Bryce Harper qui est sur le carreau depuis un mois, soit depuis le 12 août. Adam Eaton, gravement blessé au genou gauche, a pour sa part disputé seulement 23 matchs avant de devoir mettre fin à sa saison. Finalement, Jayson Werth a raté près de trois mois avant de revenir au jeu.

«C'est l'année où je sens que l'organisation a pris toutes les démarches nécessaires pour s'assurer d'avoir les armes dont on a besoin en octobre, a déclaré Werth, également sur MLB.com. Nous n'avons jamais eu une telle profondeur à l'approche du mois d'octobre.»

Évidemment, les blessures ont forcé les dirigeants à utiliser certains autres joueurs. Le voltigeur de centre Michael A. Taylor a notamment bien fait tout comme Howie Kendrick, lui qui a été acquis pendant la saison. À l'arrêt-court, Wilmer Difo a bien remplacé Trea Turner pendant son absence de deux mois.

Sur la butte

Au monticule, les lanceurs Max Scherzer et Stephen Strasburg ont également vu leur nom se retrouver sur la liste des blessés pendant la campagne. Ils semblent toutefois en forme en vue des éliminatoires. L'ajout des releveurs Ryan Madson et Sean Doolittle devrait aussi aider les Nationals au cours du mois d'octobre.

En 2016, les Nationals avaient été éliminés lors des séries de division contre les Dodgers de Los Angeles. Ils avaient perdu le cinquième et ultime match par le pointage de 4-3.