Teoscar Hernandez brille dans la victoire des Blue Jays

Agence QMI 10-09-2017 | 17h17

Nouveau venu chez les Blue Jays, Teoscar Hernandez a montré ce dont il était capable, dimanche après-midi, au Rogers Centre de Toronto. Le voltigeur de 24 ans a claqué deux circuits et produit cinq points pour mener les siens vers une victoire convaincante de 8-2 aux dépens des Tigers de Detroit.

Acquis des Astros de Houston à la date limite des échanges contre le lanceur gaucher Francisco Liriano, Hernandez a réussi son premier circuit dans l'uniforme des Jays en quatrième manche. Ryan Goins l'a précédé au marbre.

Le joueur d'origine dominicaine est revenu à la charge en cinquième manche avec sa deuxième longue balle du match, alors que Kendrys Morales et Kevin Pillar étaient sur les sentiers.

Hernandez a conclu la rencontre avec trois coups sûrs en quatre présences officielles au bâton.

Morales et Pillar ont produit les deux autres points de Jays, grâce à des simples.

Pour sa part, Ian Kinsler a produit les deux points des Tigers en cinquième manche en propulsant la balle de l'autre côté de la clôture pour une 17e fois cette saison.

Happ victorieux

Si les Jays ont bien fait dans le rectangle des frappeurs en obtenant 16 coups sûrs, les deux lanceurs qu'ils ont envoyés au monticule ont également livré la marchandise.

En six manches de travail, le partant J.A. Happ (8-10) a alloué deux points, dont un mérité, cinq coups sûrs et deux buts sur balles. Il a également réalisé trois retraits sur des prises.

Appelé en relève, Luis Santos n'a concédé que deux coups sûrs aux frappeurs adverses en plus de réussir deux retraits au bâton. Cette performance lui a permis d'enregistrer son premier sauvetage de la saison.

La défaite est allée au dossier d'Anibal Sanchez (3-4), qui a donné sept points, 12 coups sûrs et un but sur balles en quatre manches et deux tiers.

Après avoir remporté deux des trois matchs de la série contre les Tigers, les Jays affronteront dès lundi les Orioles de Baltimore, à Toronto.