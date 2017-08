Les dirigeants de l'Empire League ont visité Granby

Benoît Rioux 27-08-2017 | 09h57

Une ligue professionnelle de baseball songe fortement à installer une nouvelle équipe au Québec, possiblement à Granby.

Selon ce qu'a appris l'Agence QMI, une visite du stade Napoléon Fontaine, à Granby, a ainsi été effectuée, la semaine dernière, par les dirigeants de l'Empire Professional Baseball League (EPBL).

«Oui, j'y suis allé, a confirmé le président de la ligue, Eddie Gonzalez, lorsque joint au téléphone. Il n'y a rien qui est coulé dans le béton. C'était plutôt une visite de courtoisie, question d'établir une relation. Le stade est magnifique, mais il y a évidemment beaucoup plus que ça pour évaluer si un projet peut se concrétiser.»

Gonzalez précise que ce n'est pas lui qui a approché Granby, mais plutôt certaines personnes au Québec l'ayant invité à venir voir les installations.

L'EPBL, qui vise le rayonnement des joueurs dans la vingtaine afin de les aider à percer dans les ligues indépendantes ou dans le baseball affilié, compte présentement quatre équipes. Elles représentent Plattsburgh, Old Orchard et Sullivan, sans oublier les Islanders de Puerto Rico, qui disputent aussi leurs matchs dans le Maine et dans l'État de New York.

Les RedBirds de Plattsburgh ont d'ailleurs remporté le championnat des séries de la ligue au cours du récent week-end.

En aide aux clubs de la Ligue Can-Am

Une formation de l'EPBL au Québec pourrait servir certaines formations de la Ligue Can-Am, que ce soit les Aigles de Trois-Rivières, les Capitales de Québec ou les Champions d'Ottawa. Au cours de la dernière semaine, les Capitales ont justement fait appel à deux joueurs de cette ligue pour combler des postes, soit Jacob Cordero et Edgar Lebron. Les Champions ont pour leur part attiré le joueur d'arrêt-court Sebastian Diaz.

«Dans la Ligue Can-Am, nous avons environ 100 matchs en 108 jours et ça devient parfois difficile de gérer l'effectif, a expliqué le président des Capitales, Michel Laplante. Quand un joueur est blessé, on le perd parfois pour la saison afin de respecter certaines règles. On peut préférer le libérer et embaucher quelqu'un d'autre. Si on avait un club comme ça au Québec, ça deviendrait peut-être plus facile d'obtenir des joueurs de remplacement.»

Plus de Québécois?

Avec une équipe de développement au Québec, plusieurs jeunes d'ici pourraient notamment passer par l'EPBL avant de poursuivre leur carrière dans la Ligue Can-Am.

«C'est très difficile pour un joueur junior de faire le pont avec un niveau supérieur comme le baseball indépendant, a ainsi reconnu Laplante. Souvent, ces joueurs-là manquent un peu de vécu. On a déjà eu cinq ou six Québécois dans notre club, mais nous sommes maintenant dans un petit creux de vague.»

Selon le président des Capitales, une équipe de l'EPBL au Québec ne pourrait qu'aider à rétablir la situation. Il ne suffit que certains projets se matérialisent.

«Il y a des pourparlers, on a de l'intérêt pour le Québec et ailleurs au Canada, puisque nous sommes situés dans le nord des États-Unis, a ajouté Gonzalez durant l'entretien téléphonique. Peut-être l'an prochain.»