L'attaque des Jays sort de sa torpeur

Agence QMI 26-08-2017 | 16h40

Les Blue Jays de Toronto ont marqué six points en fin de cinquième manche, dont deux sur le circuit de Josh Donaldson, pour venir à bout des Twins du Minnesota au compte de 10-9, samedi au Rogers Centre.

Les hommes du gérant John Gibbons ont freiné une courte séquence de deux défaites, au cours de laquelle ils avaient inscrit un point.

Auteur de trois frappes en lieu sûr, Donaldson a produit trois points au total, lui qui revendique 23 longues balles cette saison.

Kendrys Morales a réussi son 22e coup de quatre buts de l'année pendant le deuxième tour au bâtin des siens.

Rafael Lopez a poussé deux coureurs au marbre à l'aide d'un simple, tandis que Jose Bautista a ajouté un ballon-sacrifice.

Marco Estrada (6-8) a alloué trois points, cinq coups sûrs et un but sur balles en six manches, tout en éventant cinq adversaires.

Le releveur Roberto Osuna a concédé deux points non mérités à la suite d'une erreur du joueur de premier but Justin Smoak en début de neuvième, mais il a fermé les livres pour signer son 34e sauvetage de la campagne.

Toronto affiche un dossier de 35-30 à domicile en 2017.

Vaine remontée

Pour les Twins, qui ont inscrit six points pendant les deux dernières reprises, Max Kepler a claqué un grand chelem en huitième. Joe Mauer a récolté trois coups sûrs et touché la plaque deux fois.

Eduardo Escobar a expédié un tir dans les gradins, un coup de deux points.

L'ancien artilleur des Mets de New York Dillon Gee (1-1) a donné quatre points, sept coups sûrs et une passe gratuite en quatre manches.

Les visiteurs occupent le deuxième rang de la section Centrale de la Ligue américaine, eux qui avaient amorcé la rencontre avec un retard de six parties et demie sur les Indians de Cleveland.