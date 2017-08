Les Champions pas les bienvenus

Pierre Blais 19-08-2017 | 16h51

QUÉBEC | Les Capitales de Québec n'ont pas perdu de temps samedi. Dès la première manche, ils ont indiqué aux Champions d'Ottawa qu'ils n'étaient pas les bienvenus au Stade Canac, en route vers une victoire à sens unique de 6-1.

Trois points en première et quatre en deux manches, puis les espoirs des Champions s'étaient effectivement envolés.

Au final, Maxx Tissenbaum et Jordan Lennerton ont produit deux points, alors que Kalian Sams et James McOwen ont fait le reste du boulot.

Le partant Joseph Maher a pour sa part fort bien fait au monticule. En 6,2 manches, il a bien espacé huit coups sûrs et permis un seul point, mérité. Du coup, il en a profité pour passer six Champions dans la mitaine.

«On a réussi à faire lancer l'adversaire énormément au début du match, et c'est important pour connaitre du succès.

On a aussi donné de la corde à Maher, et il lance mieux quand il a un coussin», a expliqué Patrick Scalabrini à l'issue de la rencontre.

«On a joué du bon baseball contre Ottawa ce weekend, et c'est bien parce qu'on sait qu'il y a des chances de les croiser en séries», a poursuivi l'entraîneur.

Relève éclectique

En relève, Trevor Caughey, qui n'aura plus de travail à la suite du match de dimanche puisqu'il ne fait que donner un coup de main à son pote Scalabrini ce weekend, a fort bien fait.

Il a retiré sur des prises trois des quatre visiteurs à se présenter contre lui.

Matt Marksberry a lancé la neuvième. L'ancien du baseball majeur a cherché ses repères quelque temps, allouant un coup sûr et un but sur balles, en plus de retirer deux Champions sur des prises.

«Le Marksberry d'aujourd'hui, on ne peut pas le mettre sur la butte en séries, mais il progresse rapidement», a expliqué le gérant.

En vitesse

C'est le weekend des retours au Stade Canac. L'animateur de foule «JP», qui a fait danser les gens de Québec pendant des années, a repris du service le temps que Yannick Tremblay revienne d'une courte pause.

Puis l'ancien joueur de troisième but des Capitales, Patrick Deschenes, a agi comme receveur dans l'enclos de relève.

«Les Diamant et le Midget AAA sont en championnats ce weekend et nos réguliers sont un peu amochés», a expliqué l'entraîneur adjoint Jean-Philippe Roy entre deux tirs.

Les joueurs des Diamants et du Midget AAA donnent habituellement un coup de main dans l'enclos.