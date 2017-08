Yasiel Puig s'est pris en main

Agence QMI 18-08-2017 | 16h31

Le voltigeur des Dodgers de Los Angeles Yasiel Puig semble afficher une nouvelle attitude cette année et le Cubain a tenu à remercier ses coéquipiers.

L'athlète de 26 ans, qui vient au deuxième rang de son équipe avec 21 circuits, avait été rétrogradé l'été dernier et son avenir semblait incertain au sein de l'organisation.

«Je me suis mal comporté l'an dernier et c'est pourquoi j'ai été envoyé au niveau AAA pendant un mois», a-t-il confié au site du quotidien «USA Today Sports».

«Au départ, lorsque j'ai été rétrogradé, je me suis dit : ''il arrivera ce qui arrivera, je m'en fous''. Mais après, j'ai vu les gars se sacrifier et comment ils m'ont aidé et traité encore mieux qu'un membre de leur famille. Et grâce à eux, je me suis amélioré et je suis davantage dédié à mon sport.»

L'attitude et l'exubérance de Puig ont souvent été un problème depuis le début de sa carrière. Il soutient que le choc des cultures lui a demandé une longue période d'adaptation.

«Je viens d'un autre pays avec des coutumes différentes, a-t-il ajouté. Les Américains aiment faire les choses d'une certaine façon et je n'aime pas ça. Donc, ça m'a pris des années à trouver un juste milieu.»