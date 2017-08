Don Cherry chantera le «Take Me Out to the Ball Game»

Agence QMI 12-08-2017 | 10h15

L'ancien entraîneur-chef des Bruins de Boston et commentateur de hockey à la télévision Don Cherry chantera le célèbre Take Me Out to the Ball Game à l'occasion d'un match opposant les Cubs de Chicago aux Blue Jays de Toronto la semaine prochaine au Wrigley Field.

L'organisation de la Ville des vents a confirmé le tout, vendredi.

Partisan des Jays, l'homme de 83 ans sera présent au domicile des Cubs le 19 août et étalera au grand jour ses talents de chanteur au milieu de la septième manche de l'affrontement. La formation ontarienne en sera par ailleurs à une première visite au nord de Chicago depuis 2005.

Cherry avait également effectué le lancer protocolaire d'une rencontre au Rogers Centre de Toronto en 2015.