Les Diamondbacks pourraient jouer ailleurs

Agence QMI 02-08-2017 | 13h13

Un avocat représentant les Diamondbacks de l'Arizona a mentionné que cette équipe pourrait devoir momentanément quitter la ville de Phoenix en raison du piteux état de certaines infrastructures à son domicile, le Chase Field.

En effet, Leo Beus a précisé au quotidien «Arizona Republic» que les autorités du baseball majeur sont préoccupées par la situation et qu'elles seraient en droit d'exiger des travaux immédiats.

Beus a évoqué deux incidents récents pour corroborer ses dires, soit l'éclatement d'un tuyau sanitaire dans les bureaux de l'organisation et l'interruption du système de climatisation pendant un épisode de surconsommation électrique au centre-ville de Phoenix.

Dans ce dernier cas, le problème a causé des inondations dans les loges et les restaurants du stade, ainsi qu'un bureau et un gymnase, quelques heures avant un match. Toutefois, la direction du circuit n'a pas commenté le dossier.

«La ligue est très inquiète. Si elle choisit d'émettre des demandes à notre égard, il se pourrait qu'il n'y ait pas de baseball du tout en Arizona», a précisé l'avocat.

Autres ennuis

De plus, les Diamondbacks ont déjà leur part d'ennuis relatifs à leur stade, car ils ont déjà intenté une poursuite contre le comté de Maricopa afin de mettre fin au bail reliant les deux parties. Le contrat prévoit que le club jouera au Chase Field jusqu'en 2028.

«Ce litige judiciaire n'a rien à voir avec l'histoire de l'inondation et les mérites de l'édifice, a émis l'avocat du comté concerné, Cameron Artigue, au magazine Sports Illustrated. Les Diamondbacks gèrent la bâtisse. Donc, quand un tuyau éclate, c'est leur problème. Et c'est ce qui est arrivé. Ils ont sorti la vadrouille et ont nettoyé. La vie continue. Dans un stade d'une telle grosseur, ce sont des choses qui surviennent.»

L'équipe des majeures évolue au Chase Field depuis 1998. Celui-ci peut accueillir environ 48 000 spectateurs.