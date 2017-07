«Toute bonne chose a une fin» -Jacques Lanciault

Benoît Rioux 04-07-2017 | 18h31

Véritable référence dans le monde du baseball au Québec, Jacques Lanciault a décidé de reposer un peu son clavier d'ordinateur.

Pendant près de deux décennies, ce passionné a suivi au quotidien les Québécois oeuvrant dans les rangs professionnels, mais aussi ceux fréquentant les universités et les collèges aux États-Unis.

Lanciault a longtemps alimenté le site web de la Ligue de baseball junior élite du Québec, puis sa page personnelle. Il était ensuite devenu blogueur officiel de Baseball Québec depuis 2016.

«La rédaction quotidienne de ces textes était devenue au fil des ans un emploi à temps plein... et même plus encore, a-t-il écrit, en annonçant sa décision, pendant le récent week-end. Pourtant, je suis à la retraite et j'ai beaucoup d'autres intérêts, entre autres ma famille, les voyages, la photographie.»

En entrevue téléphonique, Lanciault explique qu'il lui arrivait, par exemple, de quitter un match de baseball de son petit-fils prématurément afin d'écrire ses textes. Il pouvait aussi rentrer plus tôt à l'hôtel, durant un voyage à l'étranger, pour compléter le travail.

«Tu paies un certain montant pour visiter un pays et finalement, tu te retrouves dans ta chambre d'hôtel à écrire», a-t-il illustré.

À 63 ans, celui qui a travaillé comme responsable de la paie pour la Communauté urbaine de Montréal choisit maintenant de profiter un peu plus de ses proches et des joies de la retraite.

Les nombreux textes de Lanciault manqueront assurément aux passionnés de baseball, qui n'ont pas raté de souligner sa contribution extraordinaire sur les réseaux sociaux au cours des derniers jours.

«Ça me touche énormément, a d'ailleurs réagi Lanciault face à cette vague d'amour. Il y a beaucoup de gens dont je ne m'attendais pas à ce qu'ils prennent la peine de m'écrire. J'ai vécu beaucoup d'émotions au cours des derniers jours.»