Un arbitre poursuit le baseball majeur

Agence QMI 04-07-2017 | 10h14

L'officiel Angel Hernandez a intenté récemment une poursuite contre le baseball majeur et son commissaire Rob Manfred, estimant avoir été victime de discrimination raciale dans plusieurs cas où il aurait pu obtenir une promotion.

Le natif de Cuba affirme que le circuit est biaisé lorsque vient le temps d'accorder des privilèges comme celui de travailler en Série mondiale ou de nommer les arbitres en chef. Selon le quotidien «Cincinnati Enquirer», l'homme de 55 ans s'est surtout basé sur son expérience pour amorcer les démarches judiciaires.

À ses yeux, il aurait pu avoir droit au poste d'officiel en chef à plusieurs reprises en raison de ses bonnes évaluations. Néanmoins, des candidats ayant moins d'expérience et de connaissances ont été choisis à sa place, prétend-il. À titre d'exemple, il précise qu'après 2011, ses performances n'ont pas influencé les décisions de la ligue. C'est d'ailleurs cette année-là que l'ancien joueur et gérant Joe Torre a été embauché comme vice-président des majeures; or, les relations entre celui-ci et l'arbitre concerné seraient orageuses.

«La sélection de ces gens moins qualifiés - des Blancs - au détriment de Hernandez a été motivée par des considérations fondées sur la race et la nationalité», a indiqué la poursuite, ajoutant que Hernandez n'a pas oeuvré en Série mondiale depuis 2005.

Le journal mentionne par ailleurs que seulement 10 des 92 officiels des grandes ligues sont des Noirs ou d'origine hispanique. Chez les joueurs, le portrait est très différent, puisque cette saison, 31,9 % de ceux-ci ont des origines latines et 42,5% ne sont pas des Blancs.