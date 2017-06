Miguel Montero a trop parlé

Agence QMI 28-06-2017 | 15h50

Libéré par l'organisation des Cubs de Chicago mercredi, le receveur Miguel Montero a vite réalisé qu'il avait atteint un point de non-retour après avoir critiqué ouvertement, la veille, son coéquipier Jake Arrieta.

«Aujourd'hui, je dis au revoir aux plus merveilleux partisans, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Je souhaite vous remercier pour le support. Ç'a été un merveilleux voyage. Gagner la Série mondiale a été simplement fantastique. Merci à mes coéquipiers et bonne chance à tous.»

Mardi soir, après une défaite de 6-1 contre les Nationals de Washington, Montero avait notamment blâmé les artilleurs des Cubs, dont Arrieta, à la suite des nombreux buts volés réalisés contre son équipe.

«C'est vraiment déplorable parce que les buts volés vont à ma fiche, avait indiqué le receveur. Et quand tu regardes ça, les lanceurs ne me donnent pas de temps.»

Montero a effectivement été victime de sept larcins pendant la partie, dont quatre réalisés par Trea Turner. Depuis le début de cette saison, le receveur vénézuélien a par ailleurs épinglé un seul coureur en 32 tentatives.

«Quand tu pointes ton doigt vers un autre, tu es un joueur égoïste, a réagi le joueur de premier but Anthony Rizzo, en parlant de Montero. Nous avons un autre receveur qui peut retirer n'importe qui.»

L'autre receveur des Cubs Willson Contreras a effectivement eu beaucoup plus de succès en 2017, retirant 16 coureurs qui tentaient de voler en 47 occasions.

Il comprend totalement

En plus de libérer Montero, les Cubs entendaient rappelé le jeune receveur Victor Caratini, qui évoluait pour la formation d'Iowa, au niveau AAA.

Montero a aussi commenté son départ sur le site du baseball majeur.

«J'ai vraiment pensé que quelque chose allait arriver, a-t-il dit, précisant qu'il n'était pas vraiment surpris de son congédiement. Je comprends, je comprends totalement. Si je prends le blâme et que l'équipe se remet à gagner, je vais mieux me sentir. Je veux vraiment voir les Cubs connaître du succès et c'est le cas pour chacun des joueurs.»

Le receveur a aussi mentionné qu'il avait déjà présente ses excuses à Arrieta, mardi soir.

De son passage à Chicago, Montero se souviendra certainement de son grand chelem en fin de huitième manche dans un gain de 8-4 contre les Dodgers de Los Angeles lors des éliminatoires de 2016. Les Cubs étaient alors en route vers la conquête de la Série mondiale.