Filles recherchées à Montréal

Benoît Rioux 21-06-2017 | 17h28

À mi-parcours, la tournée du baseball féminin, qui se poursuit aux quatre coins du Québec au cours de l'été, s'annonce déjà un franc succès aux yeux de Baseball Québec.

«C'est un beau "happening", les filles sortent motivées et inspirées», indique Julie Gosselin, qui est grandement impliquée dans le projet à titre de vice-présidente du conseil d'administration de l'organisme.

Près de 70 jeunes filles, un record, ont participé à l'événement tenu à Québec le week-end dernier. Des escales ont aussi déjà eu lieu à Gatineau, Saint-Jérôme, Sherbrooke, Drummondville, Longueuil et Rivière-du-Loup. Lentement, mais sûrement, on poursuit l'objectif de promouvoir le baseball féminin partout en province.

«C'est l'an 1 de notre plan stratégique et on peut dire que c'est bien parti, ajoute Mme Gosselin. C'est un gros succès, je ne pourrais être plus fière.»

Pour le prochain rendez-vous, le 9 juillet au Stade Gary-Carter de Montréal, les inscriptions se poursuivent sur le web (http://bit.ly/femininmontreal).

«C'est gratuit, insiste la vice-présidente. L'occasion est parfaite pour amener une amie et essayer ça.»

Baseball Québec espère accueillir au moins 60 filles, le 9 juillet, en matinée. Pour l'occasion, les participantes profiteront, comme partout ailleurs, des conseils de certaines membres de l'équipe canadienne de baseball féminin, dont Daphnée Gélinas et Anne-Sophie Lavallée.

Des matchs de l'équipe provinciale féminine, contre des clubs masculins de niveau midget AAA, sont prévus durant l'après-midi.

Le Québec mieux représenté?

À plus long terme, on ne cache pas que la promotion du baseball féminin a pour but d'assurer une meilleure représentation du Québec au sein de la formation nationale.

L'an dernier, le Canada comptait sur trois joueuses québécoises (Gélinas, Lavallée et Pascale Jalbert) quand il a remporté la médaille d'argent à la Coupe du monde de baseball féminin, en Corée du Sud. Le jour n'est peut-être pas si loin où il y aura quatre ou cinq Québécoises, voire plus, avec l'équipe canadienne.

Parmi les nombreux projets de Baseball Québec, on aimerait également accueillir d'ici quelques années des Championnats canadiens de baseball féminin en sol québécois.