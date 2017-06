Aaron Judge, le plus populaire

Agence QMI 13-06-2017 | 15h36

La recrue des Yankees de New York Aaron Judge domine le scrutin de la Ligue américaine en vue du match des étoiles, qui aura lieu le 11 juillet à Miami.

Le colosse de 6 pi 7 po et 282 lb, qui trône au sommet des ligues majeures avec 22 longues balles, a reçu 1,893 million de votes, selon la mise à jour effectuée mardi.

Son plus proche poursuivant parmi les voltigeurs est la vedette des Angels de Los Angeles Mike Trout. Ce dernier ne pourra cependant participer à la classique annuelle en raison d'une blessure au pouce gauche.

Trois représentants des Astros de Houston sont en bonne position pour obtenir leur place sur la formation partante, soit le joueur de deuxième but Jose Altuve, le joueur d'arrêt-court Carlos Correa et le voltigeur George Springer.

Le receveur des Royals de Kansas City Salvador Perez, le joueur de premier but des Athletics d'Oakland Yonder Alonso, le joueur de troisième but des Twins du Minnesota Miguel Sano et le frappeur désigné des Mariners de Seattle Nelson Cruz sont en voie d'être élus sur l'équipe d'étoiles.

Au troisième coussin, le porte-couleurs des Blue Jays de Toronto Josh Donaldson se retrouve en quatrième place avec 527 680 votes.