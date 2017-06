Logan Warmoth, premier choix des Blue Jays

Agence QMI 13-06-2017 | 00h00

Les Blue Jays de Toronto ont fait de Logan Warmoth leur premier choix au repêchage annuel du baseball majeur qui s'amorçait lundi, à Secaucus, au New Jersey.

Warmoth, un joueur d'arrêt-court qui évolue à l'Université de la Caroline du Nord, a été le 22e joueur appelé lors de l'événement qui se déroulera sur trois jours.

L'athlète de 21 ans est l'un des meneurs offensifs de sa formation, les Tar Heels, présentant une moyenne au bâton de ,336 cette année. Depuis le début de la saison, il a réussi 10 circuits, 19 doubles et cinq triples en plus de voler 18 buts en 21 tentatives.

En compensation pour Edwin Encarnacion, les Jays ont obtenu des Indians de Cleveland un autre choix de première ronde. Au 28e rang, ils ont mis la main sur Nate Pearson, un lanceur droitier du College of Central Florida, à Jacksonville.

L'artilleur de 6 pi 5 po et de 190 lbs possède une balle rapide dévastatrice. En 13 départs cette saison, il a réalisé 118 retraits sur des prises et a maintenu une moyenne de points mérités de 1,56.

Royce Lewis repêché au premier rang

Le tout premier choix du repêchage appartenait cette année aux Twins du Minnesota, qui ont jeté leur dévolu sur le joueur d'arrêt-court Royce Lewis.

L'athlète de 6 pi 1 po et 185 lbs s'était établi parmi les plus beaux prospects du repêchage 2017. Joueur aux nombreux atouts, Lewis possède notamment beaucoup de vitesse et d'excellentes aptitudes au bâton. Il présente d'ailleurs une moyenne au bâton de ,377 avec l'équipe du JSerra Catholic High School, à San Juan Capistrano en Californie.

Deuxième en lice, les Reds de Cincinnati ont choisi Hunter Greene, un lanceur droitier qui évolue au Notre Dame High de Sherman Oaks, en Californie. L'athlète de 17 ans peut également jouer à l'arrêt-court. En plus d'exceller au monticule, il est également un frappeur redoutable.

Le lanceur gaucher MacKenzie Gore, du Whiteville High School en Caroline du Nord, a été sélectionné au troisième rang par les Padres de San Diego. Le joueur de 18 ans est dominant avec sa formation où il présente une fiche de 10-0 cette saison avec une moyenne de points mérités de 0,20. Il a cumulé 145 retraits au bâton en 68,1 manches.

Au total, 75 joueurs seront sélectionnés lundi soir lors des deux premières rondes du repêchage. Celui se poursuivra mardi avec les rondes trois à 10. Les rondes 11 à 40 auront lieu mercredi.