Josh Donaldson fait la différence

Agence QMI 04-06-2017 | 18h56

Josh Donaldson a cogné sa sixième longue balle de la campagne lors du dernier tour au bâton des Blue Jays pour permettre aux siens de vaincre les Yankees de New York au compte de 3-2, dimanche à Toronto.

Les deux équipes se sont donc partagé les honneurs d'une série de quatre affrontements, mais la formation canadienne demeure au cinquième et dernier rang de la section Est de la Ligue américaine.

Appelé en relève pour tenter de conserver l'égalité en fin de huitième manche, Tyler Clippard (0-1) n'a pas fait le boulot, alors qu'il a lancé une balle au goût de Donaldson, qui a étiré les bras.

Justin Smoak a également expédié la balle dans les gradins dans la rencontre, lors de la sixième manche, pour effacer l'avance de deux points des visiteurs.

Matt Holliday a quant à lui été à l'origine des deux points des Bombardiers du Bronx.

Les partants font le travail

Les deux partants ont connu de bonnes sorties, dans cette rencontre. Luis Severino n'a permis que deux points et six coups sûrs en sept manches au monticule, retirant sept adversaires sur des prises.

Le droitier de 23 ans montre une moyenne de points mérités de 2,90 en 68 manches et un tiers, cette saison.

Du côté des Jays, Marcus Stroman a lui aussi concédé deux points, en vertu de cinq frappes en lieu sûr et un but sur balles, en six manches. La victoire est allée au dossier de Joe Smith (2-0), qui a été parfait, lors de la huitième manche.

Roberto Osuna a fermé les livres, avec son 13e sauvetage de la campagne.

Les Blue Jays entameront une série de trois matchs face aux Athletics à Oakland, lundi. J. A. Happ, qui est toujours à la recherche d'une première victoire cette saison, sera sur la butte pour amorcer le premier duel.