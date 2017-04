Le début d'un marathon pour Russell Martin

Benoît Rioux 03-04-2017 | 10h23

Les Blue Jays de Toronto débutent officiellement leur saison, cet après-midi, en visitant les Orioles de Baltimore. Pour le Québécois Russell Martin, il s'agit du début d'un long marathon.

«Je compare souvent une saison de baseball avec un marathon, on peut faire un sprint au début, mais si tu n'as plus de jus vers la fin, les décisions que je prends derrière le marbre, par exemple, sont plus difficiles à faire, a-t-il indiqué, lors de son passage à Montréal au cours du week-end. Si je sais que je prends soin de moi tôt dans la saison, je vais arriver à la fin de l'année dans un bon état mentalement pour essayer d'atteindre la Série mondiale.»

Martin reconnaît avoir terminé la dernière saison grandement affecté sur le plan physique. Cela a inévitablement eu des impacts au niveau mental. Le receveur québécois n'était d'ailleurs pas à son meilleur durant les éliminatoires. Au bâton, il a alors présenté une moyenne au bâton de ,091, soit une récolte de trois coups sûrs en 33 présences.

«Je crois qu'il faut que je m'occupe de moi un petit peu mieux pour être plus en santé vers la fin de l'année, a convenu Martin. J'ai mieux compris comment prendre soin de mon corps avec les années. J'ai peut-être besoin de plus de repos après les matchs. Je vieillis et je n'ai plus la même énergie. Il y a aussi la nutrition, le sommeil et juste d'avoir une bonne routine au quotidien. C'est la même chose pour les autres joueurs de l'équipe.»

Le Québécois a encore éprouvé des difficultés au bâton pendant le camp d'entraînement, ayant obtenu seulement cinq coups sûrs en 35 présences officielles (,143). Bien que son rôle principal demeure de bien diriger les lanceurs, Martin traîne une mauvaise réputation quant à ses débuts de saison. En 2016, il présentait une faible moyenne de ,150 au terme du mois d'avril.

«Il n'y a pas d'excuse, a commenté Martin. À chaque année, c'est une nouvelle année et je veux essayer de commencer avec une fraîcheur sans vraiment réfléchir à ce qui est arrivé l'an passé. Ça ne m'améliore pas de penser aux mauvaises choses. J'essaie de penser aux choses qui ont bien été comme certaines belles séquences de la saison dernière. En pensant à ces séquences-là, ça va m'aider à commencer de la bonne façon cette année.»

- Marco Estrada sera le lanceur partant des Blue Jays pour ce premier match de la saison tandis que Kevin Gausman sera au monticule pour les Orioles.