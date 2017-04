Pour l'amour du baseball

Raphaël Bergeron-Gosselin 02-04-2017 | 16h53

MONTRÉAL - Après avoir accueilli près de 100 000 amateurs de baseball en deux jours, le Stade olympique a ouvert ses portes à des centaines de jeunes joueurs qui ont participé à une clinique organisée par les ligues majeures, dimanche.

«Play Ball», un programme d'engagement envers la jeunesse du baseball majeur a donc été présenté pour la première fois au Canada, en collaboration avec la fondation des Blue Jays de Toronto, Baseball Québec et Baseball Canada.

«Nous croyons qu'en donnant l'opportunité aux jeunes de s'amuser, ils vont continuer à jouer. Ça peut être dans une ligue ou avec leurs amis pour le plaisir, a expliqué Steve Arochl, un porte-parole du baseball majeur. Montréal est une belle ville de baseball et lorsque les Jays ont démontré de l'intérêt à présenter une activité pour les jeunes, on a immédiatement embarqué dans le projet.»

De plus en plus populaire

Les Blue Jays viennent disputer des matchs préparatoires à Montréal depuis déjà quelques années et en plus de permettre aux partisans de renouer avec le baseball l'instant d'une fin de semaine, il s'agit d'un bon coup de main pour les différents organismes qui tentent de promouvoir le baseball chez les jeunes.

«Chaque année, on fait une clinique de la sorte et Baseball Canada a aimé notre produit, alors on a décidé de l'associer avec le programme "Play Ball" des ligues majeures, a fièrement expliqué le directeur général de Baseball Québec, Maxime Lamarche. En plus d'être la première clinique du genre au Canada, c'est la plus grosse qu'ils n'ont jamais fait.»

Si le soccer gagne beaucoup en popularité chez les jeunes, le baseball connaît également de bons moments.

«À tous les jours je le sens. On est dans un bon cycle. Ça redevient l'un des sports les plus populaires l'été. Si on enlève le côté politique et qu'on pense juste aux jeunes, le sport est de plus en plus populaire», a rajouté celui qui a pris le septième rang du classement des 25 Québécois les plus influents du baseball de l'Agence QMI.

Tout le monde commence quelque part

Parmi les 300 jeunes qui ont eu la chance de jouer sur le gazon synthétique du Stade olympique, il se pourrait bien qu'aucun d'entre eux n'atteigne les ligues majeures. L'une des vedettes de la dernière fin de semaine avait toutefois un message clair pour eux.

«Croyez en vos rêves, a simplement expliqué Tim Raines qui a profité de l'occasion pour donner quelques conseils aux joueurs. Mon rêve n'était pas de devenir un joueur professionnel de baseball, mais de devenir excellent dans quelque chose! Si vous décidez que ce sera au baseball, n'abandonnez jamais!»

Un autre visage bien connu des amateurs québécois est venu conclure cette «fête du baseball» avec un passage dans l'ancien domicile des Expos.

«J'aime l'amour que les gens dégagent pour ce sport. En voyant la clinique aujourd'hui, c'est comme la cerise sur le sundae, a admis Claude Raymond qui a porté l'uniforme des Expos pendant trois saisons. C'est génial de voir tous les jeunes avoir du plaisir en jouant au baseball.»