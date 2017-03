Aucun regret pour Derek Aucoin

Benoît Rioux 30-03-2017 | 17h27

Depuis les estrades vides du Stade olympique, Derek Aucoin plonge dans ses vieux souvenirs. Il entrevoit du même coup, avec un brin d'excitation, l'hommage qui lui sera rendu, samedi, avant le match préparatoire entre les Blue Jays de Toronto et les Pirates de Pittsburgh.

«C'est surréaliste», vient qualifier l'ancien lanceur des Expos, qui sera honoré aux côtés de plusieurs autres joueurs Québécois ayant œuvré dans le baseball majeur.

Comme à ses plus belles années au monticule, Aucoin a l'habitude d'imposer le rythme au micro. Il le fait comme descripteur à TVA Sports, mais aussi à la radio sur les ondes du 98,5.

Cette fois, il reçoit les questions et semble savourer chacune d'entre elles.

«Le fait d'avoir cette reconnaissance-là, je n'en reviens pas encore, je me pince, assure-t-il. Fièrement, je vais mettre mon chandail des Expos et saluer les gens.»

Inévitablement, en regardant le terrain, le grand numéro 66 se souvient du seul et unique match qu'il a disputé au Stade olympique dans l'uniforme des Expos. C'était le 25 mai 1996.

Quelques jours plus tôt, il avait fait ses débuts dans le baseball majeur lors d'une rencontre disputée à San Francisco.

«Je n'ai aucun regret, laissera tomber le gentilhomme, durant l'entrevue. Parfois, j'entends des gens dire que Derek Aucoin a joué seulement deux matchs dans les ligues majeures. Ce n'est pas un échec pour moi. J'ai eu un rêve d'enfant de porter l'uniforme des Expos et je suis arrivé à mes fins. Je l'ai fait.»

Une question d'opportunité

Il faut par ailleurs connaître l'histoire entourant le lanceur avant de juger. Pendant qu'il était à son apogée, l'organisation lui a souvent préféré des joueurs marginaux comme Mike Dyer ou Alex Pacheco. Pourtant, pendant ce temps-là, Aucoin dominait avec les Lynx d'Ottawa, au niveau AAA.

«Tout ce qui me manquait, c'est d'avoir une chance, une opportunité», affirme le Québécois.

«Quand on va te rappeler, ce sera pour de bon», lui avait promis le directeur général des Expos Jim Beattie.

Aucoin a longtemps patienté avant de faire le saut, mais il y est parvenu.

Venu en relève à Rhéal Cormier, lors de cette fameuse partie au Stade olympique, le Québécois avait accordé un seul coup sûr en deux manches face aux Dodgers de Los Angeles. Ayant reçu le titre de joueur du match, il venait de distribuer quelques autographes quand le coup a porté.

«J'allais porter mon gant et ma casquette au vestiaire avant de revenir profiter du moment sur le terrain quand on m'a intercepté», raconte Aucoin.

Kirk Rueter quittait la liste des blessés et il fallait retourner un joueur dans les mineures.

Malgré les promesses, Aucoin était l'homme tout désigné.

«J'étais sur un nuage et je suis vite redescendu, se souvient le lanceur. Ç'a été un choc.»

Un terrible choc.

«Je ne m'en suis jamais remis», laisse tomber Aucoin, avec émotion.

Pour rien au monde

Cette rétrogradation était une injustice de trop. Aucoin n'a plus jamais été le même lanceur par la suite. Malgré tout, il ne voudrait rien changer.

«C'est certain qu'une carrière plus longue, avoir fait 100 millions $ dans le baseball majeur et être retraité en Floride, ce serait peut-être différent, indique le Québécois.

Par contre, ma carrière dans les médias, ce que je fais avec les jeunes au baseball et évidemment ma famille, j'échangerais ça pour rien au monde.»

«Le baseball a toujours été très bon avec moi et il continue d'être très bon, résume-t-il. Encore samedi, c'est un cadeau dans cette grande roue-là qui a commencé avec une poignée de main d'Andre Dawson en 1980 sur un terrain de baseball à Boisbriand.»

C'est là que son rêve de porter les couleurs des Expos est né, un rêve qu'il a d'ailleurs accompli.

Quelque 37 années après cette poignée de main, Derek a aujourd'hui un fils qui se nomme Dawson. Et ce même terrain, à Boisbriand, porte maintenant le nom de... Derek Aucoin. Il y a de quoi être fier!

- Prenant le 9e rang du top 25 des Québécois les plus influents dans le monde du baseball, Derek Aucoin s'est dit très touché de faire partie du palmarès.