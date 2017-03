Palmarès des 25 Québécois les plus influents du monde du baseball

Benoît Rioux/Agence QMI 29-03-2017 | 15h22

Qui sont les Québécois les plus influents dans le merveilleux monde du baseball?

Pour une deuxième année, l'Agence QMI a fait appel à de nombreux collaborateurs afin d'établir la liste des 25 Québécois les plus influents dans le monde du baseball. Ce palmarès vise surtout à mettre en lumière ceux qui ont un impact important sur la santé du baseball au Québec, grâce à leur implication et la visibilité qu'ils apportent à la discipline.

25 - Jesen Dygestile-Therrien

Jeune espoir des Phillies de Philadelphie, ce lanceur démontre que tous les espoirs sont permis pour ceux qui travaillent avec acharnement.

24 - André Lachance

Entraîneur-chef de l'équipe féminine canadienne, il vient symboliser tous les efforts placés pour permettre le développement du baseball féminin.

23 - Jonathan Malo

Excellent joueur d'arrêt-court, il a annoncé sa retraite après avoir représenté le Canada à la Classique mondiale de baseball.

22 - Jean-Philippe Roy

Dépisteur avec les Brewers de Milwaukee, il dirige un programme sport-études à Québec, en plus d'être entraîneur-adjoint chez les Capitales.

21 - Josué Peley

Interprète dans l'organisation des Blue Jays de Toronto.

20 - Alex Anthopoulos

Vice-président des opérations baseball avec les Dodgers de Los Angeles.

19 - Ray Callari

Recruteur pour les Giants de San Francisco, il est aussi conseiller spécial pour l'Académie de baseball du Canada.

18 - Éric Gagné

Un précieux conseiller pour plusieurs athlètes québécois. Sa présence avec l'équipe canadienne à la Classique mondiale de baseball a par ailleurs fait grandement jaser.

17 - Patrick Scalabrini

Entraîneur-chef des Capitales de Québec, dans la Ligue Can-Am, il contribue parallèlement au développement des jeunes joueurs.

16 - Ivan Naccarata

Bras droit de Russell Martin dans la vie de tous les jours, il s'implique aussi auprès des jeunes avec les camps de «Baseball Empire».

15 - Jonah Keri

Journaliste influent aux États-Unis, il n'oublie pas ses racines montréalaises.

14 - Claude Raymond

À 79 ans, l'ancien lanceur trouve encore l'énergie pour s'impliquer à travers de nombreux événements.

13 - Jacques Doucet

Descripteur respecté, on peut aussi le lire dans Le Journal de Montréal et sur le site web des Blue Jays de Toronto.

12 - Robert Fatal

Il est directeur et entraîneur-chef de l'Académie de baseball du Canada, un programme d'excellence rassemblant les meilleurs jeunes joueurs au Québec.

11 - Denis Boucher Entraîneur des lanceurs de l'équipe canadienne de baseball, il fait aussi partie des recruteurs chez les Yankees de New York. Président de Baseball Québec, il est celui par qui passe les décisions pour un peu tout ce qui entoure la pratique de la discipline dans la province. À la télévision ou à la radio, cet ambassadeur ne perd jamais une occasion de parler de baseball. L'ancien lanceur tient également des camps pour les jeunes. Dédié à la cause du baseball depuis de nombreuses années, le populaire commentateur sportif est aussi le président de la Ligue de baseball junior élite du Québec. À titre de directeur général de Baseball Québec, il aide au développement de la pratique sportive et des programmes d'excellence. Animateur chevronné, cet ancien joueur continue de s'impliquer comme entraîneur, mais également en tant que vice-président avec l'organisation de Baseball Québec. Recruteur avec les Phillies de Philadelphie, il contribue à l'essor des jeunes Québécois en s'impliquant également dans les médias et à travers divers programmes. Il est un des investisseurs potentiels au sein d'un groupe intéressé à financer le retour d'une équipe de baseball majeur à Montréal. À la tête des Capitales de Québec, il est une figure respectée dans le domaine du baseball aux quatre coins de la province.

Le maire de Montréal conserve le deuxième rang du palmarès, lui qui est perçu comme un allié de taille pour un éventuel retour des Expos.

Comme en 2016, le receveur des Blue Jays de Toronto figure au sommet de la liste. Non seulement il demeure un joueur établi dans le baseball majeur, mais il évolue pour un club de plus en plus suivi au Québec. Un exemple pour la jeunesse!

- Mentions honorables: Charles Leblanc, Jasmin Roy, Sylvain Saindon, Mitch Garber, Karl Gélinas, Shiraz Rehman et Matthew Ross.