«Le Canada a besoin de deux équipes» - Andre Dawson

Benoît Rioux 26-03-2017 | 17h39

MONTRÉAL - Andre Dawson n'a rien contre les Blue Jays de Toronto, mais il fait partie de ceux qui souhaitent ardemment un retour des Expos.

«J'ai été profondément touché et dérangé quand la ville a perdu son club. J'ai toujours senti que le Canada a besoin de deux équipes, pas seulement une», a-t-il indiqué, dimanche, au moment d'être honoré par la Fondation du Centre juif Cummings pour aînés, à Montréal.

À chaque année, le Centre Cummings rend hommage à une légende des Expos dans le cadre de son déjeuner-bénéfice. Pour Dawson, il était impératif de se déplacer pour recevoir son prix même si l'ancien voltigeur doit revenir à Montréal, dès le week-end prochain, en marge des parties préparatoires prévues au Stade olympique.

Déjà, quelque 80 000 billets ont été vendus pour ces matchs entre les Blue Jays et les Pirates de Pittsburgh. Dawson n'est aucunement surpris par un tel achalandage.

«Je ne suis pas surpris, ça indique que les gens ici continuent d'appuyer ce sport, a-t-il commenté. Pour moi, c'est un signe qu'il faut regarder vers l'avant. C'est un pas dans la bonne direction pour ramener le baseball dans cette ville.»

Hommage à sa grand-mère

En plus de parler de baseball et de multiplier les autographes, Dawson a profité de ce passage dans ce centre visant à améliorer la qualité de vie des aînés pour saluer la noble cause derrière l'événement. Du coup, il a partagé une pensée concernant sa grand-mère décédée de la maladie d'Alzheimer.

«La chose la plus difficile pour moi a été de fermer son cercueil, a-t-il confié. Elle a toujours été mon inspiration et une source de motivation car elle m'apportait à l'église et m'enseignait l'importance de prier. Elle me disait que peu importe ce que l'on voulait accomplir dans la vie, il était possible de le faire.»

«C'est ici que tout a commencé pour moi, a poursuivi Dawson, à propos de Montréal. Les Expos m'ont donné ma première opportunité et j'ai passé 10 ans ici. J'ai beaucoup grandi pendant mon passage à Montréal en plus d'avoir plusieurs amis et connaissances. C'est une énorme partie de ma carrière.»

Bossy et Brulotte à l'honneur

Parmi les autres distinctions décernées dimanche, l'ancien hockeyeur Mike Bossy a été nommé «personnalité de l'année» tandis que Rodger Brulotte a reçu le prix Larry-Fredericks, qui honore un membre des médias.

L'homme d'affaires Joel Leonoff a aussi été salué, lui qui était l'invité d'honneur de l'événement.