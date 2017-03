Plus de 76 000 billets vendus

Pierre Durocher 22-03-2017 | 10h01

Même si les Pirates de Pittsburgh sont loin d'exercer le même pouvoir d'attraction que les Red Sox de Boston, Jacques Aubé, le patron d'evenko, se dit très encouragé par la vente des billets pour les matchs qui seront présentés les 31 mars et 1er avril au Stade olympique.

C'est la quatrième année de suite que les Blue Jays de Toronto viennent clôturer leur calendrier de matchs préparatoires à Montréal et l'engouement du début s'est quelque peu estompé.

Les amateurs de baseball commencent à s'impatienter au sujet du retour possible des Expos. On aimerait que des signaux positifs pointent à l'horizon.

Néanmoins, Aubé a confiance de voir des assistances similaires à celles des deux premières années de l'événement, alors que les matchs Blue Jays-Mets et Blue Jays-Reds avaient attiré plus de 96 000 spectateurs au grand stade.

«Depuis qu'on a annoncé qu'un hommage sera rendu à Tim Raines, nouveau membre du Temple de la renommée du baseball, avant le match de vendredi soir, on constate une bonne augmentation au chapitre de la vente de billets», a précisé Aubé mardi soir lors d'un point de presse.

L'ancien voltigeur des Expos sera invité à effectuer la mise en jeu protocolaire le jeudi soir avant le match entre le Canadien et les Panthers au Centre Bell.

«On a déjà vendu plus de 76 000 billets à dix jours du premier match et c'est donc comparable à ce que l'on a connu lors des deux premières années», a indiqué Aubé.

Attirer les Dodgers serait coûteux

Il aurait été plus facile de vendre des billets si les Dodgers ou les Yankees avaient affronté les Blue Jays.

Les gens d'evenko ont bien tenté d'attirer les Dodgers, mais de l'aveu même d'Aubé, le prix exigé par l'équipe est trop élevé pour espérer boucler le budget d'exploitation. Il faut ajouter que les Dodgers amorcent leur saison le 3 avril à Los Angeles.

Ç'aurait été génial d'avoir les Dodgers au stade cette année puisqu'il s'agit du 70e anniversaire de l'arrivée de Jackie Robinson dans les ligues majeures, lui qui avait fait ses armes avec les Royaux de Montréal.

Le public aimerait bien pouvoir assister à des matchs de saison régulière.

«On a fait des demandes en ce sens, mais c'est une décision du baseball majeur sur laquelle on n'a pas de contrôle, a expliqué Aubé. Il faut réaliser qu'il n'est pas évident pour une équipe d'annoncer à ses détenteurs d'abonnements de saison qu'ils seront privés de trois matchs.»

Hommage aux Québécois le samedi

Si plusieurs anciens joueurs des Expos seront présents le vendredi au stade pour l'hommage à Tim Raines, soit Dennis Martinez, Steve Rogers, Bill Lee, David Palmer, Jeff Reardon et Al Oliver, on rendra hommage, avant la rencontre de samedi après-midi, aux anciens joueurs québécois Claude Raymond, Denis Boucher, Derek Aucoin et Raymond Daviault.

«On livrera aussi un hommage aux Blue Jays, un club qui a participé aux éliminatoires deux ans de suite», a mentionné Aubé, qui attend une réponse de la part d'Éric Gagné, toujours présent au camp des Dodgers, lui qui espère se voir accorder un contrat dans les prochains jours.