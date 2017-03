Les Dominicains trop forts pour les Canadiens

Pierre Durocher 09-03-2017 | 22h56

MIAMI - On s'attendait à un affrontement inégal et c'en fut un. La République dominicaine n'a fait qu'une bouchée de la formation canadienne lors du premier match du groupe C à la Classique mondiale de baseball, l'emportant par la marque de 9-2 jeudi soir à Miami.

Les puissants frappeurs dominicains n'ont donné aucune chance au partant Ryan Dempster et autres lanceurs qui lui ont succédé devant une belle foule de 27 388 spectateurs au stade des Marlins.

Une assistance composée à 90 % de partisans de l'équipe dirigée par Moises Alou, qui est largement favorite pour remporter les honneurs du tournoi, comme ce fut le cas en 2013.

Sur le plan du talent, les Canadiens ne faisaient pas le poids.

Quel rôle de frappeurs!

Les sept premiers frappeurs de la République dominicaine étaient Jose Reyes, Manny Machado, Robinson Cano, Jose Bautista, Carlos Santana, Nelson Cruz et Adrian Beltre.



Ouch!

«Je suis heureux de ne pas être un lanceur, a résumé le vétéran joueur d'arrêt-court Jonathan Malo après le match. Les Dominicains misent sur une équipe complète, très bien équilibrée».

La formation canadienne dirigée par Ernie Whitt doit composer avec les absences de Joey Votto, de Russell Martin, de Michael Saunders ainsi que des lanceurs James Paxton et Jameson Taillon.

Dempster s'en voulait

Comme il fallait s'y attendre, Ryan Dempster, qui était à la retraite depuis trois ans, n'a pas eu la vie facile face aux gros cogneurs dominicains.

Après s'être bien tiré d'affaire en première manche en disposant de Jose Bautista sur trois prises et en forçant Carlos Santana à cogner un long ballon au champ centre avec deux coureurs sur les sentiers, Dempster a vu les Dominicains exploser avec quatre points sur six coups sûrs en deuxième manche.

Deux de ces points ont été produits sur un coup de circuit du neuvième frappeur, Welington Castillo.

«Je m'en veux parce que j'ai effectué un mauvais lancer à Castillo, a expliqué Dempster. Il demeure que ce fut un très bel honneur d'avoir été désigné pour affronter la grosse machine dominicaine.»

Bautista en grande forme

L'autre coup de circuit des gagnants a été réussi par Bautista aux dépens de Dustin Molleken en sixième manche.

Une longue claque de trois points.

Bautista, qui connaît un très bon camp avec les Blue Jays, a terminé la soirée avec trois coups sûrs et quatre points produits.

Malo, qui portait les couleurs des Capitales de Québec lors des cinq dernières saisons, a inscrit le premier point des Canadiens en troisième manche.

Il s'est rendu sur les sentiers à la suite d'un relais erratique du joueur d'arrêt-court dominicain Jose Reyes et il a ensuite croisé le marbre sur une feinte illégale du lanceur Carlos Martinez.

Un relais parfait au marbre

Malo, un bon joueur défensif, a démontré la puissance de son bras en cinquième manche lorsqu'il épinglé Bautista au marbre avec un relais précis.

Le deuxième point du Canada a été inscrit par Malo sur un double de Dalton Pompey.

«On savait que ce serait un match difficile, mais on était dans le coup avec une marque de 4-2. On a bataillé ferme et il faudra maintenant remporter nos deux prochains matchs, dont celui de samedi contre la Colombie.»

Le jeune Nick Pivetta sera le lanceur partant pour l'équipe canadienne.