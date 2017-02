La casquette des Expos pour Vladimir Guerrero?

Benoît Rioux 03-02-2017 | 23h52

Le dernier mot reviendra aux responsables du Temple de la renommée du baseball à Cooperstown, mais Vladimir Guerrero l'a une fois de plus répété: il souhaiterait être intronisé avec la casquette des Expos.

«De mon point de vue, je voudrais faire mon entrée comme joueur des Expos, a-t-il confié, cette semaine, à l'Agence QMI. Je n'étais toutefois pas au courant que Cooperstown prenait la décision finale, mais mon choix serait quand même les Expos de Montréal.»

Guerrero, par le biais d'un interprète, s'exprimait en marge d'une autre intronisation, celle au Temple de la renommée du baseball canadien annoncée jeudi.

«Au départ, je ne savais pas vraiment c'était quoi la différence entre les deux Temples de la renommée», a-t-il par ailleurs avoué, candidement.

Il s'est dit simplement «très heureux» d'être élu au panthéon canadien puisque c'est à Montréal qu'il a obtenu sa première chance dans le baseball majeur.

«J'ai beaucoup apprécié Montréal, a-t-il précisé. Je n'étais pas familier avec la ville au début, mais les citoyens ont été tellement merveilleux avec moi. Je pouvais marcher dans les rues sans inquiétude et j'étais très confortable. Je voyageais souvent en métro jusqu'au stade et le public me faisait sentir comme n'importe quelle autre personne.»

Cooperstown tranche

L'an dernier, un journaliste du Los Angeles Times avait plutôt rapporté que Guerrero souhaitait être identifié aux Angels à Cooperstown.

«Depuis qu'il n'y a plus d'équipe à Montréal, mon choix serait probablement les Angels», l'avait-on cité.

Si Guerrero change peut-être son discours selon la provenance du média en question, il faut savoir que le mot final reviendra éventuellement aux hautes instances du Temple de la renommée. Cette pratique a été instaurée en 2002.

On demande toujours l'avis du joueur, mais Cooperstown tranche en se basant sur l'endroit où l'intronisé a posé davantage une marque indélébile.

À sa première année d'éligibilité au Temple de la renommée du baseball majeur, le mois dernier, Guerrero avait reçu 71,7% des votes alors que son nom doit figurer sur 75% des bulletins. L'année prochaine pourrait être la bonne pour «Vlad». D'ici là, il sera élu le 24 juin à St. Marys, en Ontario, au panthéon canadien.

