«Vlad» au Temple de la renommée du baseball canadien

Benoît Rioux 02-02-2017 | 18h02

MONTRÉAL - À défaut d'avoir été élu à Cooperstown, l'ancien joueur des Expos de Montréal Vladimir Guerrero fera son entrée au Temple de la renommée du baseball canadien en 2017.

Lors de cette cuvée, l'ancien lanceur des Blue Jays de Toronto Roy Halladay sera aussi honoré le 24 juin à St.

Marys, en Ontario. C'est justement Halladay qui a le mieux décrit Guerrero, jeudi après-midi, lors d'une conférence téléphonique tenue en marge du dévoilement des intronisés.

«La meilleure façon d'affronter Vlad, c'était probablement de lancer en plein centre, a-t-il noté, en riant. Au début, je n'y croyais pas, mais c'était vrai. S'il pouvait atteindre la balle à l'extérieur de la zone des prises, il était toujours capable de la frapper avec puissance. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Il fait définitivement partie des frappeurs qu'on pouvait craindre d'affronter.»

En 16 ans dans le baseball majeur, Guerrero a réussi 449 circuits et maintenu une moyenne au bâton de ,318. Il a notamment joué avec les Expos de 1996 à 2003.

À propos de «Vlad», il a bien tenté de se connecter à l'appel-conférence depuis la République dominicaine, mais certains problèmes de communications l'ont empêché de le faire.

«J'ai été surpris et excité d'apprendre que j'étais intronisé, avait toutefois réagi Guerrero, par voie de communiqué. J'ai su que je devais attendre au moins un an de plus pour joindre le Temple de la renommée à Cooperstown, mais je suis très heureux d'être d'abord intronisé au panthéon canadien puisque c'est ici, au Canada, que j'ai eu ma première opportunité de jouer dans le baseball majeur.»

Un privilège

Concernant Halladay, il a reconnu que sa propre intronisation lui faisait énormément plaisir dans le contexte où son fils, lequel a maintenant 16 ans, était né à Toronto.

«Ce fut un privilège de vivre et de jouer au Canada aussi longtemps, a-t-il résumé, notant le grand support des partisans des Jays au fil des ans. Je faisais partie de la ville de Toronto.»

Halladay a porté les couleurs des Blue Jays, de 1998 à 2009.

En plus de Guerrero et Halladay, l'équipe nationale ayant remporté la médaille d'or aux Jeux panaméricains en 2015 sera honorée. Le Québécois Phillippe Aumont faisait d'ailleurs partie de cette formation. Ray Carter, ancien président de Baseball Canada, et l'arbitre Doug Hudlin sont les autres nouveaux intronisés.

En attendant

Pour «Vlad», il s'agit d'une certaine consolation, lui qui a raté son entrée au Temple de la renommée du baseball, dès sa première année d'éligibilité, le mois dernier. Il avait alors reçu 71,7% des votes alors que son nom doit figurer sur 75% des bulletins.

L'ancien joueur des Expos Tim Raines, qui fera pour sa part son entrée à Cooperstown, avait lui-même été intronisé au panthéon canadien en 2013. Guerrero, lui, risque de franchir les portes de Cooperstown dans un futur rapproché, fort possiblement en 2018.