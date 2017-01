Martin à l'arrêt-court, Gagné au monticule?

14-01-2017 | 20h03

Le Québécois Russell Martin jouera à l'arrêt-court pour l'équipe canadienne lors de la prochaine Classique mondiale de baseball, en mars.

L'information a été confirmée à l'Agence QMI, samedi.

«Je vous le garantis, personne n'aura autant de plaisir que moi si je joue à l'arrêt-court pendant la Classique mondiale», avait suggéré le principal intéressé, plus tôt samedi, tel que cité par le commentateur torontois Mike Wilner sur le réseau social Twitter.

Martin était lui-même à Toronto, samedi, pour prendre part à un banquet de Baseball Canada.

Au moment de confirmer son intention de représenter le Canada à la Classique mondiale de baseball en décembre dernier, le Québécois s'était dit prêt à jouer là où l'équipe avait besoin de lui en défensive.

En 2013, Martin n'avait pas participé à la compétition internationale puisqu'il avait laissé entendre qu'il voulait évoluer à l'arrêt-court. Les entraîneurs ne partageaient toutefois pas la même vision.

Certaines rumeurs ont par ailleurs circulé, samedi, selon lesquelles le lanceur québécois Éric Gagné pourrait lui aussi participer à la prochaine Classique mondiale.

Le Canada fait partie du groupe C dans le cadre du tournoi à la ronde de la compétition, avec la République dominicaine, la Colombie et les États-Unis. La formation nationale doit disputer au moins un match contre chacune de ces équipes entre le 9 et le 12 mars, à Miami.