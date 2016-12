Daniel Brabant: 25 ans déjà!

Seulement trois Québécois ont déjà remporté le trophée Tip-O’Neill, remis annuellement au meilleur joueur de baseball au Canada: Russell Martin, Éric Gagné et… Daniel Brabant.





Ancien lanceur de haut niveau, Brabant avait obtenu l’honneur il y a maintenant 25 ans, soit en 1991, après avoir grandement aidé le Canada à s’imposer au Championnat mondial junior.





Évidemment, le résident de Varennes n’a plus cette force dans le bras qui lui avait permis d’obtenir le fameux prix décerné, depuis 1984, par le Temple de la renommée du baseball canadien.





«Je travaille maintenant sur les chemins de fer et quand je ramasse une roche pour essayer de la lancer, je me rends vite compte que je n’ai plus la forme que j’avais», a raconté, en riant, celui qui œuvre comme opérateur sur le réseau ferroviaire dans le port de Montréal.





Si son nom figure aux côtés de d’autres grands noms comme Larry Walker et Joey Votto, Brabant reste, à ce jour, le seul athlète à avoir été couronné pendant qu’il évoluait chez les amateurs.





«Le fait que je demeure la seule personne à l’avoir gagné pendant que je n’étais pas chez les professionnels, c’est valorisant pour moi, a noté l’homme de 43 ans. Mais quand j’ai obtenu ce prix-là, je ne savais même pas c’était quoi. Il n’y avait pas eu de cérémonie pour me le remettre, rien de tout ça. Aujourd’hui, c’est en voyant les noms de ceux qui gagnent que je réalise à quel point je suis honoré d’avoir mérité ce trophée.»





La semaine dernière, Votto s’est vu attribuer la récompense pour une sixième fois en sept ans.





«Étrangement, je n’ai jamais reçu un trophée ou une médaille pour cette nomination, mais je ne m’en fais plus avec ça depuis longtemps», a par ailleurs révélé Brabant.

Champion du monde

Pour être choisi meilleur joueur au pays, Brabant avait été formidable au monticule pour le Canada lors de la conquête de 1991 à Brandon, au Manitoba.





À 18 ans, il avait d’abord blanchi ses adversaires en deux départs lors du tournoi à la ronde. Brabant avait ensuite été envoyé au monticule pour entamer le match de la médaille d’or contre Taïwan.





En 19 manches et deux tiers lors de cette compétition, il avait conservé un dossier de 3-0 et une moyenne de points mérités de 0,46. Brabant avait d’ailleurs été nommé joueur par excellence du tournoi.





S’il a ensuite fait partie des filiales des Indians de Cleveland, le Québécois n’a jamais été en mesure d’évoluer dans le baseball majeur.





---