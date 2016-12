Jacques Doucet ne se fait pas d'illusions

Pierre Durocher 07-12-2016 | 11h46

Une fois de plus, les portes du Temple de la renommée du baseball ont refusé de s'ouvrir pour Jacques Doucet.

L'ancien commentateur des matchs des Expos de Montréal faisait partie d'une liste de finalistes admissibles au prix Ford C. Frick, un honneur récompensant un descripteur ayant contribué de manière significative à la popularité du baseball.

C'est Bill King, qui a été la voix des Athletics d'Oakland pendant un quart de siècle, qui a hérité de cette distinction cette année, à titre posthume. Le résultat du vote tenu par les 17 membres du comité a été dévoilé mercredi.

King, qui oeuvrait à la radio, a été préféré à Doucet, Gary Cohen, Ken Harrelson, Pat Hughes, Mike Krukow, Ned Martin et Dewayne Staats.

«Tu ne peux pas ressentir de la déception quand tu ne t'attends pas à être sélectionné», a raconté Doucet au téléphone, alors qu'il s'apprêtait à aller rejoindre des anciens confrères de classe à Saint-Bruno.

«Je suis toujours honoré d'être parmi les finalistes pour cet honneur, mais je ne me fais pas trop d'illusions. C'est la huitième fois que je me retrouve dans cette liste. Lors des premières années, je ressentais une certaine fébrilité à la veille de l'annonce de la sélection, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui.»

Pas avant trois ans

Doucet, qui a couvert et décrit les matchs des Expos de 1969 à 2004 avec une belle ferveur et un excellent vocabulaire, aurait sûrement obtenu de meilleures chances d'être élu au Temple de la renommée si l'équipe n'avait pas quitté Montréal il y a 12 ans déjà.

«Je devrai maintenant patienter durant trois autres années avant d'obtenir une autre opportunité pour l'obtention du prix Ford C. Frick, a indiqué Doucet. J'aurai alors 79 ans. Je ne rajeunis pas!

«J'aimerais que le Temple de la renommée du baseball à Cooperstown reconnaisse que pendant près de quatre décennies, il y a eu des matchs de baseball majeur qui ont été décrits en français.»

Il espère bien que le baseball majeur pourra revenir un jour à Montréal. Les nouvelles sont encourageantes depuis que Rob Manfred occupe le poste de commissaire.

Ce dernier a de nouveau laissé entendre cette semaine qu'un déménagement de la concession des Rays de Tampa Bay était dans le domaine du possible, si le dossier de construction d'un nouveau stade sur la côte Ouest de la Floride continue de faire du surplace.

- Bill King, décédé en 2005, devient le 41e récipiendaire du prix Ford C. Frick. Reconnu notamment par sa moustache et son expression favorite «Holy Toledo!», King a décrit le retour à la gloire des A's vers la fin des années 1980 et au début des années 1990. Il était d'ailleurs la voix de l'équipe lors de la conquête de la Série mondiale de 1989.