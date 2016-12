«Ti-Guy» Émond parmi les immortels

Benoît Rioux 17-11-2016 | 17h32

Le bon Guy Émond parle un peu plus lentement qu'avant, ce qui demeure un débit plus rapide que celui de bien des gens. Il retrouve toutefois sa verve habituelle quand il est question de son passé de joueur de balle-molle et sa prochaine intronisation, samedi, comme «membre des médias» au Temple de la renommée de Softball Québec.

«Je n'aurais jamais pensé, ça me fait quelque chose», a-t-il indiqué, depuis sa nouvelle résidence, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière.

Puis, s'enchaînent aussitôt les nombreuses anecdotes de «Ti-Guy».

«En 1981, c'était moi le lanceur pour la saison complète avec l'équipe des Canadiens de Montréal, a-t-il raconté. C'est Claude Mouton qui était l'entraîneur et qui m'avait demandé pour jouer.»

Selon Émond, Mark Napier était possiblement le meilleur frappeur de l'équipe.

«Ken Dryden aussi savait jouer à la balle», a-t-il mentionné au passage.

«On avait gagné tous nos matchs, sauf le dernier de la saison, à Lévis. Il y avait 10 000 personnes dans les estrades. On menait 3-1 et on a perdu 5-3», a-t-il avancé.

Hommage à son père

Parmi ses autres exploits sur le terrain, il y a eu ces nombreux affrontements contre les 4 Chevaliers. Peut-être une cinquantaine de parties, au total.

«Je n'ai jamais gagné contre eux, mais on a fait match nul une fois, a affirmé Émond. Ç'avait fini 5-5 à Victoriaville et Gilbert Perreault avait frappé un circuit pour nous autres.»

Quand il est question de balle-molle, «Ti-Guy» a une pensée immédiate pour son défunt père Phil, qui avait été lanceur dans l'aviation canadienne. Il mentionne la fois où son paternel avait vaincu son vis-à-vis au monticule Bill Durnan, ancien gardien du Tricolore.

À l'écouter jaser, on se souvient que c'est ça, «Ti-Guy» Émond : un être passionné au possible.

Au-delà de ses exploits sur le terrain, Émond traitait souvent de la balle-molle dans ses chroniques publiées dans «Le Journal de Montréal». Cette intronisation au Temple de la renommée de Softball Québec, il ne l'a définitivement pas volée.

