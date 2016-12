Claude Brodeur, encore plus talentueux que son frère?

Benoît Rioux 16-11-2016 | 14h15

En marge de son intronisation au Temple de la renommée de Softball Québec samedi, Claude Brodeur reçoit les plus grands éloges de son petit frère Martin.

«C'est mon grand frère et tu idolâtres toujours un grand frère, a d'abord indiqué l'ancien gardien des Devils du New Jersey lors d'une généreuse entrevue téléphonique accordée cette semaine. Je sais que j'ai eu une carrière spéciale, mais je persiste à croire que si j'avais eu le talent de Claude, j'aurais fait encore plus.»

Venant du gardien le plus victorieux de l'histoire de la Ligue nationale de hockey, la déclaration a de quoi étonner.

À propos de Claude, il a d'abord joué au baseball, signant un contrat avec l'organisation des Expos de Montréal, en 1980. Au niveau A faible, à Jamestown, il était d'ailleurs un bon ami d'Andres Galarraga. Lanceur gaucher, Claude Brodeur a toutefois subi une déchirure musculaire au bras, ce qui a mis fin prématurément à sa carrière.

«Il n'y a pas beaucoup de Québécois qui ont été aussi loin que lui dans le baseball dans ces années-là, a repris Martin. C'est dommage pour sa blessure, si c'était arrivé de nos jours, probablement que la médecine lui aurait permis de poursuivre sa carrière.»

«J'ai toujours un certain regret face à la façon que tout s'est terminé, mais il faut bien finir par l'accepter», a lui-même mentionné Claude, qui avait seulement 21 ans au moment d'être blessé.

Au Temple de la renommée avant lui

Puissant frappeur et joueur de premier but émérite, Claude Brodeur s'est finalement tourné vers la balle-lente. Il s'est distingué dans plusieurs compétitions nationales, représentant notamment «La taverne du Boulevard», «L'Action Disco Club» et «Air Transat».

En apprenant sa nomination par Softball Québec, le prochain intronisé a par ailleurs lancé une boutade à son petit frère.

«Je vais être élu au Temple de la renommée avant toi», lui a-t-il glissé, en éclatant de rire.

Martin l'a trouvé drôle, témoignant à nouveau d'une grande fierté face à son aîné.

«J'ai toujours cru que ce n'était pas moi le plus talentueux de la famille, mais bien Claude, a insisté le célèbre gardien aux 691 victoires. Il était bon dans tout ce qu'il touchait.»

Souvenirs de golf

Martin se rappelle notamment certaines rondes de golf avec leur père Denis et leur frère Denis junior, disputées jadis dans le coin de Saint-Jean-de-Matha.

«Claude prenait un fer 4 pendant que nous avions notre "driver" et il envoyait la balle plus loin que nous», s'est souvenu Martin, en riant de bon cœur.

En même temps que Claude Brodeur en tant qu'athlète, le valeureux «Ti-Guy» Émond sera aussi intronisé dans la catégorie Membre des médias.