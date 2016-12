Une tape dans le dos pour William Sierra

Benoît Rioux 14-11-2016 | 16h40

Nommé meilleur joueur de la relève par Baseball Québec en 2016, le jeune lanceur William Sierra voit cet honneur comme une belle tape dans le dos.

«Ça me motive à continuer de m'entraîner fort et à pousser pour monter», a-t-il indiqué après avoir reçu ce prix lors du gala tenu pendant le récent week-end, à Sherbrooke.

À 17 ans, Sierra collectionne les bonnes nouvelles ces jours-ci, lui qui a été sélectionné pour faire partie de l'équipe nationale junior. Il vient par ailleurs d'accepter une bourse d'études du prestigieux Chipola Junior College, en Floride, là où il devrait jouer à partir de septembre 2017.

«Dans ce temps-ci, on lance moins de balles, mais à chaque jour, on s'entraîne au Centre Claude-Robillard, a-t-il précisé. On fait de la musculation.»

Déjà appelé au 28e tour par les Mets de New York plus tôt cette année, Sierra a préféré conserver son admissibilité en prévision des prochains repêchages. S'il continue à progresser, cette décision pourrait lui être très bénéfique. Il risque effectivement d'être repêché plus hâtivement et toucher un meilleur boni lors d'un prochain encan.

Son choix de fréquenter Chipola Junior College, où le Québécois Russell Martin a notamment fait ses classes, lui offre par ailleurs une certaine flexibilité pour son avenir. Outre la possibilité de faire le saut chez les professionnels, il peut aussi opter pour deux ans à cet endroit avant de se joindre éventuellement le réseau universitaire américain.

«Je ne me ferme aucune porte», a noté le grand droitier.

Toro, Perez et Lafrenière à l'honneur

En plus de Sierra, Abraham Toro a aussi été récompensé par Baseball Québec comme joueur de l'année dans la catégorie Excellence. Faisant partie de l'organisation des Astros de Houston, l'athlète de 19 ans a conservé une moyenne au bâton de ,254 avec la formation de Greeneville, dans la Ligue des Appalaches, au cours de la récente saison.

Moises Perez, du Royal de Repentigny, a pour sa part reçu le prix de joueur de l'année dans la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJEQ) tandis que François Lafrenière, des Pirates de Saint-Jean-sur-Richelieu, a été honoré dans la Ligue de baseball majeur du Québec (LBMQ).

Quatre nouveaux intronisés

Le gala était aussi l'occasion d'introniser les quatre nouveaux membres au Temple de la renommée du baseball québécois RDS : Charles Bronfman, Denis Lévesque, Ian MacDonald et Denis Levasseur.

Parmi les autres gagnants de la soirée, les entraîneurs Marc-André Ronda (LBJÉQ) et Nicolas Loiseau (LBMQ) ont été choisis. Plusieurs bénévoles ont été récompensés, dont Marc Vadboncoeur, qui a reçu le prix de Baseball Canada. Simon Laliberté a pour sa part reçu le titre d'arbitre espoir de l'année. À travers de nombreux coups de chapeau, des hommages ont été rendus aux équipes québécoises ayant remporté une médaille d'or aux Championnats canadiens, soit l'ABC U17, Équipe Québec U21 féminin et Équipe Québec U21.

