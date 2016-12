Les Cubs enfin champions!

Pierre Durocher 03-11-2016 | 00h42

CLEVELAND - Ça n'a pas été facile, mais les Cubs ont mis fin à la plus longue disette de l'histoire en remportant la Série mondiale pour la première fois en 108 ans, défaisant les Indians par la marque de 8-7 au cours d'un septième match fertile en rebondissements qui s'est terminé en début de nuit à Cleveland.

La victoire des Cubs a été acquise en dixième manche après un délai de 17 minutes causé par la pluie, lorqu'un double de Ben Zobrist a poussé Kyle Schwarber jusqu'au marbre.

Miguel Montero a produit le huitième point, ce qui fut crucial puisque les Indians en ont obtenu un à leur tour en dixième aux dépens de Carl Edwards fils avant que Kyle Montgomery vienne éteindre le feu.

Les Cubs avaient vu leurs adversaires égaler la marque avec une poussée de trois points en huitième manche aux dépens d'Aroldis Chapman, dont deux ont été produits sur un coup de circuit Rajai Davis.

Les Cubs sont donc champions et on a fini d'entendre parler de ces histoires de malédiction de la chèvre de Billy Sianis datant de 1945, tandis que Steve Bartman pourra enfin vivre en paix à Chicago.

Un rare tour de force

L'équipe dirigée par Joe Maddon a donc réalisé un tour de force en surmontant un déficit de 3-1 dans la série et en remportant les deux derniers matchs dans le stade de l'adversaire. Les Cubs ont ainsi répété l'exploit réalisé par les Pirates de 1979, les Tigers de 1969 et les Yankees de 1958.

La déception est énorme pour les Indians, qui ont raté une chance en or de remporter une première Série mondiale depuis 1948.

La ville de Cleveland aurait tant aimé accueillir une troisième équipe championne dans la même année, après les triomphes des Cavaliers en finale de la NBA et des Monsters en finale de la Coupe Calder.

Kluber malmené

Terry Francona avait choisi de miser sur son as Corey Kluber pour ce match décisif, même si le lanceur partant ne bénéficiait que de trois jours de repos.

Kluber a manqué d'essence. Dès son quatrième lancer, il a vu une balle frappée par Dexter Fowler aboutir de l'autre côté de la clôture du champ centre. C'était la première fois dans l'histoire de la Série mondiale qu'un septième match débutait par un coup de circuit.

Kluber a accordé deux autres points en quatrième manche. Ils ont été produits par Addison Russell et Willson Contreras. Un circuit de Javier Baez au début de la cinquième a envoyé Kluber aux douches.

Deux points sur un mauvais lancer!

Le lanceur partant des Cubs, Kyle Hendricks, n'a pas complété la cinquième manche lui non plus, mais son club menait 5-1. Après qu'il eut accordé un but sur balles à Carlos Santana, Maddon a décidé de le remplacer par Jon Lester.

On a alors assisté à quelque chose d'inusité alors que deux joueurs sont venus marquer sur un mauvais lancer de Lester.

Les Cubs ont cependant répliqué en inscrivant un sixième point aux dépens d'Andrew Miller grâce au circuit de David Ross, qui a ainsi souligné de belle façon son dernier match en carrière.

Il s'était écoulé 39 466 jours depuis la dernière conquête de la Série mondiale par les Cubs!

