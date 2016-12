Les Indians massacrés

Pierre Durocher 01-11-2016 | 23h49

CLEVELAND - On prévoyait une longue Série mondiale entre les Cubs et les Indians et on est servi à souhait puisque tout se décidera mercredi soir dans un septième match au Progressive Field. Quel scénario pour deux clubs qui tentent d'écrire une nouvelle page dans leur longue histoire!

Les Cubs, qui visent une première conquête depuis 1908, ont procuré une avance de trois points dès la première manche à leur as lanceur Jake Arrieta en route vers une victoire facile de 9 à 3 au cours d'une rencontre qui s'est déroulée par une température estivale, en ce 1er novembre.

Les partisans des Indians devront donc patienter un jour de plus avant de savoir si leurs favoris seront en mesure de remporter la classique automnale pour la première fois depuis 1948.

Bon duel en perspective

Les Cubs, quant à eux, tenteront de devenir la quatrième équipe de l'histoire à gagner la Série mondiale après avoir tiré de l'arrière 3 à 1 et en triomphant lors des deux derniers matchs présentés au domicile de l'adversaire.

Les Pirates de 1979, les Tigers de 1969 et les Yankees de 1958 sont les seules formations à avoir réalisé l'exploit.

On devrait assister à un bon duel de lanceurs dans le match décisif entre Corey Kluber (fiche de 18-9 en saison régulière et de 4-1 en séries) et Kyle Hendricks (16-8 et 1-1).

Manque de communication

Les frappeurs des Cubs n'avaient marqué que 10 points au cours des cinq premières rencontres avant d'en obtenir trois au cours de la manche initiale.

Après deux retraits faciles, Josh Tomlin a accordé un long coup de circuit dans la gauche à Kris Bryant.

Anthony Rizzo et Ben Zobrist ont enchaîné avec des simples et ils sont venus marquer en profitant d'un manque de communication entre les voltigeurs Tyler Naquin et Lonnie Chisenhall, à la suite d'un ballon frappé par Allison Russell.

Sur le relais au marbre, on a assisté à une spectaculaire collision entre Zobrist et Roberto Perez, comme c'était plus souvent le cas à l'époque de Pete Rose!

Grand chelem historique

Les Cubs ont poursuivi le massacre en troisième manche. Ils ont rempli les coussins aux dépens d'un Tomlin fort chancelant et Russell a accueilli le releveur Dan Otero en claquant un grand chelem, le premier de l'histoire des Cubs en Série mondiale.

Russell, un joueur d'arrêt-court âgé de 22 ans, a égalé un record avec cette récolte de six points produits dans un match de Série mondiale. Il a rejoint un trio composé d'Albert Pujols (2011), de Hideki Matsui (2009) et de Bobby Richardson (1960).

Trop peu trop tard

Un simple de Mike Napoli a procuré un premier point aux Indians en quatrième manche. Ils ont ensuite rempli les buts mais Arrieta s'en est sorti en faisant mordre la poussière à Naquin, dont ce n'était décidément pas la soirée.

Le lanceur partant des Cubs a cependant alloué un circuit à Jason Kipnis en cinquième manche avant d'être remplacé par Mike Montgomery en sixième. Arrieta a eu le temps d'enregistrer neuf retraits sur trois prises

Aroldis Chapman s'est amené en relève en septième manche.

Les Cubs ont ajouté deux points à leur dernier tour au bâton grâce à un circuit d'Anthony Rizzo, son troisième coup sûr de la soirée. Bryant en a réussi quatre.

Si les Indians l'emportent mercredi soir, il s'agira d'une troisième conquête de la Série mondiale par Terry Francona en autant de participations comme gérant.

Dennis Martinez, qui a participé à deux matchs de la Série mondiale avec les Indians en 1995, a effectué le lancer protocolaire. L'ancien artilleur des Expos est encore en pleine forme à l'âge de 61 ans.

LeBron James, l'athlète le plus populaire en ville, assistait au match. On a aussi revu Chris Chelios, qui est un fier partisan des Cubs.

Eddie Robinson, le dernier survivant de l'équipe des Indians qui a remporté la Série mondiale en 1948, a assisté à la rencontre.

