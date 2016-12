Douche froide à Chicago

Pierre Durocher 29-10-2016 | 23h39

CHICAGO - Contre toute attente, les Indians de Cleveland ont écrasé les Cubs par la marque de 7-2 samedi soir à Chicago et ils ne leur manquent plus qu'une victoire pour remporter la Série mondiale pour la première fois depuis 1948.

Il semble bien que les partisans des Cubs devront patienter, l'équipe n'ayant pas gagné la fameuse classique automnale depuis 1908.

Ils ont reçu toute une douche froide dans ce quatrième match de la série alors que les joueurs des Indians ont fait la loi sur le terrain.

La cinquième rencontre sera présentée dimanche soir, toujours au Wrigley Field, alors que John Lester sera au monticule pour les Cubs. Il sera opposé à Trevor Bauer.

Les Tigers de Detroit, en 1968, sont la dernière formation à avoir remporté la Série mondiale après avoir perdu trois des quatre premiers matchs.

Négligés? Et puis après!

Les joueurs des Indians se moquent bien du statut de négligés, comme ils l'avaient fait lors des séries précédentes contre les Red Sox et les Blue Jays.

On a assisté à une autre solide performance du partant Corey Kluber, qui a limité les frappeurs des Cubs à cinq coups sûrs et à un point en six manches de travail, tout cela avec seulement trois jours de repos. Il a même obtenu un simple à sa première présence au bâton.

Du côté de l'attaque, Carlos Santana, employé au premier coussin à la place de Mike Napoli, a frappé un circuit en solo en deuxième manche. Il a aussi obtenu deux simples.

Jason Kipnis, auteur de trois coups sûrs lui aussi, a assommé les Cubs avec un circuit de trois points aux dépens de Travis Wood en septième manche.

Des points ont aussi été produits par Francisco Lindor et Lonnie Chisenhall.

Terry Francona a maintenant une fiche de 11-1 comme gérant dans des matchs de la Série mondiale.

Les Cubs ont marqué seulement deux points au cours des 21 dernières manches.

Parmi les célébrités qui assistaient au match, on peut nommer Bill Murray, Vince Vaughn, Jim Belushi, David Ortiz, Andre Dawson, Ryne Sanberg, Billy Williams, Ferguson Jenkins, Chris Chelios et Jonathan Toews.

Aussi sur Canoe.ca