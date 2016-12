Les Cubs blanchis une fois de plus

Pierre Durocher 29-10-2016 | 03h28

CHICAGO - Pour la première fois depuis le 10 octobre 1945, un match de la Série mondiale de baseball était présenté au Wrigley Field et ce sont les lanceurs qui ont offert le spectacle, vendredi soir.

Il a fallu patienter jusqu'en septième manche avant de voir un point être marqué. Le frappeur suppléant Coco Crisp a poussé Michael Martinez jusqu'au marbre à l'aide d'un simple au champ droit et ce fut suffisant pour procurer une victoire de 1 à 0 aux Indians de Cleveland.

«J'ai été quelque peu chanceux, la balle tombant devant le voltigeur, a-t-il dit. Nos lanceurs sont formidables. Ils font toute la différence.»

Josh Tomlin, Andrew Miller, Bryan Shaw et Cody Allen ont en effet uni leurs efforts pour blanchir la puissante attaque des Cubs, à la grande déception des spectateurs massés dans les gradins par une belle température de 16 degrés C.

Allen a mis fin au match en retirant sur trois prises Javier Baez alors qu'il y avait deux coureurs en position de marquer pour récolter son sixième sauvetage des présentes séries.

C'est la deuxième victoire par blanchissage des Indians dans cette Série mondiale, eux qui tenteront de prendre les devants 3 à 1 samedi soir avec leur as Corey Kluber, qui revient au monticule après trois jours de repos seulement. Il sera opposé à John Lackey.

De belles chances de marquer bousillées

Les Indians ont bousillé de belles ocassions de prendre les devants au cours des cinq premières manches. Le partant des Cubs, Kyle Hendricks, s'est sorti d'impasse avant d'avoir besoin de l'aide de Justin Grimm en cinquième, ce dernier forçant le dangereux Francisco Lindor à cogner dans un double-jeu.

Lindor s'était aussi fait prendre à contre-pied au premier coussin en première manche.

Tomlin a offert une excellente performance en n'allouant que deux coups sûrs aux Cubs en quatre manches et deux tiers.

Kyle Schwarber n'était pas de la formation partante des Cubs, le règlement du frappeur de choix n'étant pas en vigueur à Chicago. Il n'a pas reçu le feu vert des médecins pour jouer au champ gauche. Il a agi comme frappeur suppléant en huitième manche et il a été retiré sur une chandelle.

Marv Levy, l'ancien entraîneur-chef des Alouettes et des Bills, a été présenté à la foule, lui qui avait eu le privilège d'assister au septième match de la Série mondiale de 1945 entre les Cubs et les Tigers!

Plus de 2 000 journalistes couvrent cette Série mondiale.

