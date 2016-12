Les Cubs égalisent la série

26-10-2016 | 23h30

Les Cubs de Chicago ont rebondi après leur défaite de mardi soir et ont remporté le deuxième match de la Série mondiale 5-1 face aux Indians, mercredi soir, à Cleveland.

Dès la première manche, les visiteurs ont pris les devants, grâce à un double d'Anthony Rizzo qui a poussé Kris Bryant au marbre.

Avec une avance de 2-0, les Cubs ont ajouté trois points à leur cinquième tour au bâton.

Un triple de Ben Zobrist a permis à Rizzo d'inscrire le premier point de la manche. À son deuxième match depuis le 8 avril, Kyle Schwarber a frappé un simple qui a poussé Zobrist au marbre.

C'est justement Schwarber qui a inscrit le dernier point de la manche.

Les favoris de la foule ont finalement retrouvé espoir en sixième, après qu'un mauvais lancer de Jake Arrieta (1-0) ait permis à Jason Kipnis de croiser le marbre.

Arrieta a tout de même connu un excellent départ. En cinq manches et deux tiers, il a concédé seulement deux coups sûrs et un point. Il a retiré six frappeurs sur des prises et accordé trois buts sur balles. Lorsqu'il s'est présenté au monticule en début de sixième manche, il avait toujours la possibilité d'enregistrer un match sans point ni coup sûr.

Les Indians ont tenté une remontée à nouveau à leur huitième présence au bâton, mais le puissant releveur Aroldis Chapman a mis fin à la menace en retirant Jose Ramirez sur des prises.

Chapman a par la suite mis fin au match sans trop de difficulté pour permettre aux Cubs de créer l'égalité dans la série.

Le joueur de premier but des Indians Mike Napoli a été le meilleur des siens sur le plan offensif. Il a frappé deux coups sûrs et obtenu un but sur balles.

La défaite est allée au dossier de Trevor Bauer (0-1). Le droitier a concédé six coups sûrs et deux points en trois manches et deux tiers sur la butte. Il a également accordé deux buts sur balles et retiré deux frappeurs sur élan.

Les trois prochains affrontements se dérouleront au Wrigley Field, à Chicago.

Aussi sur Canoe.ca