Russell Martin motivé à épingler les voleurs

Pierre Durocher 14-10-2016 | 11h49

CLEVELAND - Russell Martin est l'un des joueurs les plus affables dans le camp des Blue Jays de Toronto, mais sa patience peut avoir des limites.

Comme le veut la tradition, les joueurs des deux formations impliquées dans la série de championnat de la Ligue américaine ont rencontré les membres des médias, jeudi, avant un exercice au bâton au sympathique stade de baseball situé au centre-ville de Cleveland.

Martin a été le dernier joueur des Blue Jays à quitter la salle. Il a répondu patiemment aux questions pendant une trentaine de minutes.

Le receveur a toutefois confié au «Journal de Montréal» en avoir marre de répondre aux mêmes questions, soit celles concernant le fait que les Indians pourraient tirer profit de leur vitesse sur les sentiers pour battre les Blue Jays.

Ils peuvent bien envoyer Usain Bolt

L'équipe dirigée par Terry Francona a dominé la ligue avec un total de 134 buts volés cette saison, dont 43 larcins réalisés par le vétéran Rajai Davis.

«Les Indians peuvent bien envoyer Usain Bolt sur les sentiers, ça ne changera rien, a lancé Martin en esquissant un sourire. Tant mieux s'ils veulent essayer de voler des buts.

«Ça rendra mon travail derrière le marbre plus important, plus excitant. J'adore les défis. Ce n'est pas une source d'inquiétude pour moi.

«J'ai toujours été reconnu, depuis le début de ma carrière, pour mon habileté à neutraliser les coureurs en tentative de vol. Mon jeu défensif fait partie de mes atouts.

«J'ai pleinement confiance en mes moyens. Habituellement, les équipes adverses n'osent pas courir trop souvent lorsque je suis derrière le marbre...»

Un taux de réussite à la baisse

Les journalistes n'ont pas manqué de lui faire remarquer que son taux de succès pour retirer des coureurs en tentative de vol cette saison a chuté à 15 %, ce qui est très loin de sa moyenne en carrière qui s'élève à 32 %.

«Les statistiques ne disent pas toujours la vérité, a-t-il précisé. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cela. Je sais que mes relais au deuxième coussin sont aussi puissants et précis que par le passé. Je peux simplement faire ma part.»

Martin respecte les Indians au plus haut point.

«C'est vrai qu'ils sont rapides, a-t-il analysé. Ils ont des points en commun avec les Royals, qui nous ont éliminés l'an dernier en série de championnat de la ligue.»

«C'est une équipe jeune, électrisante, qui joue avec beaucoup d'énergie. Il faudra bien se préparer pour chaque rencontre. Je prévois une série chaudement disputée.»

Une expérience utile

Martin est d'avis que les joueurs des Blue Jays sont mieux aguerris à l'amorce de cette seconde participation d'affilée à la série de championnat de la ligue.

«Nos jeunes ont acquis une précieuse expérience l'an dernier, a-t-il indiqué. Ils savent mieux à quoi s'attendre. Ça ne sera plus quelque chose de nouveau pour eux.»

Il aime ce qu'il voit dans le vestiaire.

«Les gars sont plus détendus, plus calmes que l'an dernier. Le répit de quelques jours a fait du bien à tout le monde. Nos lanceurs partants seront frais et dispos.»

Marco Estrada (9-9) sera au monticule ce vendredi soir et il se mesurera à l'excellent Corey Kluber (18-9).

«Il sera important de profiter de chaque erreur que Kluber commettra, a prévenu Martin. Il est l'un des meilleurs lanceurs des majeures et il a d'ailleurs remporté le trophée Cy Young il y a deux ans.»

