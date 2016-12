Une première depuis les Expos de 1981?

13-10-2016 | 10h43

Les Nationals de Washington ont l'occasion d'écrire une page importante dans l'histoire de la concession, ce jeudi soir, puisqu'ils pourraient accéder à la série de championnat de la Nationale pour une première fois depuis que leurs prédécesseurs, les Expos de Montréal, ont réalisé l'exploit en 1981.

Il y a d'ailleurs lieu de se demander si les plus nostalgiques partisans de baseball montréalais, malgré les années qui passent, souhaitent vraiment voir les Nationals l'emporter.

Le lanceur Max Scherzer, qui a montré une fiche de 20-7 et une moyenne de points mérités de 2,96 cette saison, sera le partant pour la formation de Washington pour cette cinquième et ultime rencontre face aux Dodgers de Los Angeles. L'artilleur était également au monticule pour le premier match de la présente série. Il avait toutefois subi la défaite après avoir alloué quatre points en six manches.

Depuis que les Nationals ont fait leur arrivée à Washington, ils ont participé deux autres fois, avant cette année, à une série de division. Ils s'étaient toutefois inclinés lors du cinquième et ultime match contre les Cardinals de St. Louis en 2012. Les Nationals avaient par ailleurs perdu en quatre rencontres face aux Giants de San Francisco en 2014.

Douloureux souvenirs

Pour la petite histoire, rappelons que les Expos avaient quant à eux vaincu les Phillies de Philadelphie en série de division en 1981 avant de s'incliner face aux Dodgers au tour suivant.

Si plusieurs se souviennent inévitablement du circuit de Rick Monday en neuvième manche au Stade olympique, il est intéressant de rappeler que les Expos avaient ensuite réussi à placer deux coureurs sur les sentiers, à la suite de buts sur balles soutirés par Gary Carter et Larry Parrish, avant de subir le dernier retrait. Venu en relève à Fernando Valenzuela, le lanceur Bob Welch avait alors forcé Jerry White à frapper un roulant ayant mis fin au rêve des Expos d'atteindre la Série mondiale.

Pour les Nationals de 2016, la prochaine étape demeure d'abord de vaincre ces mêmes Dodgers.

Livan Hernandez invité

Disputant ce fameux match ultime devant leurs partisans, au Nationals Park, la formation de Washington comptera par ailleurs sur un autre visage connu à Montréal pour le lancer protocolaire.

Livan Hernandez, qui n'avait pu se présenter pour la cérémonie du premier match de la série en raison de l'ouragan Matthew, sera effectivement l'invité des Nationals avant la partie. De quoi rappeler d'autres lointains souvenirs.

