Josué Peley se joint à l'équipe de Baseball Empire

Benoît Rioux 11-10-2016 | 16h02

MONTRÉAL - Vivant des moments grisants dans l'entourage des Blue Jays de Toronto pendant les éliminatoires du baseball majeur, le Québécois Josué Peley partagera son expérience avec les jeunes du programme «Baseball Empire» cet automne.

Celui qui occupe le rôle d'interprète pour les joueurs hispanophones des Jays se retrouvera effectivement au coeur des différents camps qui auront lieu dans la région de Québec durant la saison morte. Il s'agit d'ailleurs d'une nouveauté pour «Baseball Empire» qui, jusque-là, était surtout présent aux alentours de Montréal, de Longueuil à Laval, en passant par Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville, Varennes et Terrebonne.

«Si je peux aider des jeunes, je serai heureux de savoir que j'ai fait une différence», a indiqué Peley, qui a lui-même évolué dans les filiales des Pirates de Pittsburgh et des Red Sox de Boston avant de jouer pour les Capitales de Québec, dans la Ligue Can-Am.

En s'impliquant, le jeune homme de 28 ans espère également redonner aux gens de Québec.

«Ils m'ont tellement toujours supporté», a-t-il dit, qualifiant son passage avec les Capitales de ses quatre plus belles années de baseball.

Conseils de pros

Peley reconnaît qu'il aurait aimé, plus jeune, profiter de conseils de joueurs ayant gravi jusqu'aux rangs professionnels.

«Nous n'avons pas joué dans le baseball majeur, mais nous nous sommes rendus loin et je crois que le niveau d'enseignement est intéressant», a-t-il ajouté, au nom des autres entraîneurs de «Baseball Empire», dont Ivan Naccarata, Marc Bourgeois et Benjamin Pelletier.

Le recruteur Alex Agostino est également impliqué dans le projet.

«Nous sommes très heureux de l'ajout de Josué Peley avec l'équipe de Baseball Empire, a mentionné Naccarata, qui dirige le programme. Nous sommes en croissance et c'est important de miser sur des gens de qualité.»

À Québec, Peley offrira notamment une spécialisation pour ceux qui occupent le poste de receveur. Dans la région de Montréal, on s'adresse tantôt aux lanceurs, tantôt aux receveurs, mais on offre également des formations générales. Pour plus de détails : www.baseballempire.com.

