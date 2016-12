«Big Papi»: 6 moments marquants de sa carrière

Thierry Bastien 11-10-2016 | 13h09

David Ortiz est un des joueurs ayant le plus marqué l'histoire des Red Sox de Boston. Joueur par excellence de la série de championnat en 2004, sélectionné neuf fois pour le match des étoiles, récipiendaire de cinq Bâtons d'argent et auteur de 541 circuits en carrière, «Big Papi» est le premier porte-couleurs de l'histoire des Red Sox qui verra son numéro retiré durant l'année suivant la fin de sa carrière.

Voici six moments marquants de son parcours.

Circuit, match, série

Une des choses les plus grisantes pour un joueur de baseball est de donner la victoire à son équipe au cours des séries éliminatoires avec un circuit. Ortiz a réussi cet exploit lors du troisième match de la série de division contre les Angels d'Anaheim (maintenant de Los Angeles) en 2004. Il a expédié le premier tir de Jarrod Washburn par-dessus le Monstre vert en 10e manche pour donner la victoire à son équipe qui a ainsi balayé la série. C'était également le début de sa signature, le «Helmet Flip».

Au bord du gouffre

Qui ne se rappelle pas du quatrième match de la série de championnat de la Ligue américaine entre les Red Sox et les Yankees de New York en 2004? Les Yankees mènent alors la série 3-0. En 12e manche, au moment où le pointage est de 4-4, «Big Papi» frappe un circuit de deux points pour procurer la victoire aux Red Sox, qui évitent ainsi l'élimination. On connaît tous la suite. Boston a remporté les trois matchs suivants pour éliminer les Yankees et éventuellement gagner la Série mondiale.

Numéro 51

Le 21 septembre 2006, Ortiz connaît une soirée de deux circuits, dont son 51e de la saison, ce qui brise le record de concession des Red Sox détenu depuis 1938 par Jimmie Foxx. La longue balle est réussie aux dépens de son ancien coéquipier des Twins du Minnesota, Johan Santana. Il rejoint ainsi un groupe sélect de 27 joueurs.

Un discours pour les attentats

Ortiz était déjà une figure marquante dans la communauté locale, mais il a amené ce statut à un autre niveau le 20 avril 2013, lors du premier match au Fenway Park suivant les attentats du Marathon de Boston, en livrant un discours émotif aux partisans.

Un 500e circuit

Le cogneur devient le 27e joueur de l'histoire du baseball majeur à atteindre le plateau des 500 circuits en carrière le 12 septembre 2015 contre les Rays de Tampa Bay en claquant deux longues balles durant la rencontre. «Big Papi» a frappé 541 circuits dans les majeures.

Un circuit pour Maverick

Ortiz avait promis au petit Maverick, un jeune garçon de 6 ans atteint d'une malformation cardiaque congénitale, qu'il allait frapper un circuit pour lui lors du match du 29 avril 2016 contre les Yankees. Il a tenu sa promesse. Et il l'a fait de façon extraordinaire en claquant une longue balle bonne pour deux points avec une égalité de 2-2 en huitième manche, procurant ainsi la victoire aux Red Sox.