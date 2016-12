Une victoire à l'image des Blue Jays

Pierre Durocher 10-10-2016 | 18h06

TORONTO - Et dire qu'il y a une dizaine de jours, on s'interrogeait sur les chances des Blue Jays de se qualifier pour les matchs éliminatoires!

La tension montait et il y avait même de la bisbille entre les joueurs et les journalistes de Toronto.

Deux semaines plus tard, les Blue Jays se préparent à participer à la série de championnat de la Ligue américaine pour une deuxième année d'affilée. C'est tout un revirement de situation.

«On forme une équipe tenace et résiliente», racontait Russell Martin durant les célébrations sur le terrain, après cette victoire de 7-6 remportée en 10 manches dimanche soir au Centre Rogers, victoire qui a permis aux Blue Jays de balayer les honneurs de leur série de division contre les Rangers du Texas.

«On a connu un mois de septembre difficile et chaque fois qu'il a fallu faire face à de l'adversité, l'équipe est devenue plus forte», a expliqué Martin.

«Même si on a perdu les services de joueurs-clés, personne n'a baissé les bras. Cette dernière victoire contre les Rangers reflète très bien le genre de club qu'on forme. On ne lâche jamais prise et c'est la marque de commerce de notre équipe.

«Nos lanceurs partants ont excellé durant toute la saison et on joue très bien défensivement, a ajouté Martin. C'est la clé pour nous car on sait que notre attaque est capable de produire plusieurs points.»

Ce n'est pas le temps de se plaindre

Le vétéran receveur québécois, qui a frappé un coup de circuit en solo lors du match de dimanche, demeure à son poste malgré des genoux endoloris.

«Plusieurs joueurs sont ennuyés par des blessures ou par des malaises à ce temps-ci de l'année, a dit Martin. Ce n'est pas le moment de se plaindre.

«Le temps n'est pas propice aux excuses. Il faut livrer la marchandise et on l'a fait en remportant nos quatre matchs éliminatoires jusqu'à présent.»

Le joueur de troisième but Josh Donaldson souffre d'une blessure à la hanche, mais ça n'affecte pas son élan au bâton, ni son jeu en défense.

«Lorsque 50 000 spectateurs vous encouragent en criant à pleins poumons, l'adrénaline coule à flots dans nos veines et on ne pense plus à nos bobos, a-t-il dit. Je veux faire ma part pour aider l'équipe à gagner, même si je ne suis pas en parfaite forme physique.»

Comme un train

Sur le roulant à l'arrêt court frappé par Martin en 10e manche, Donaldson a foncé tel un train vers le marbre pour devancer le relais et ainsi inscrire le point de la victoire.

«Russell composait avec un compte complet et je m'attendais à ce qu'il fasse un bon contact avec la balle. Je me suis donc permis de m'éloigner passablement du deuxième coussin, a expliqué Donaldson. Je venais d'atteindre le troisième but lorsque j'ai vu le mauvais relais en direction de Moreland.

«Je me suis alors dit que j'avais une bonne chance d'atteindre le marbre et heureusement pour nous, je suis parvenu à devancer le relais de justesse.»

Un balayage inespéré

Donaldson a terminé la soirée avec trois coups sûrs en cinq présences au bâton, réussissant deux coups de deux buts, dont un qui fut déterminant en 10e. Il a marqué deux points et il en a produit un.

«Jamais je n'aurais cru que nous aurions été capables de balayer les honneurs de cette série, a-t-il admis. N'oublions surtout pas que les Rangers du Texas formaient une excellente équipe. Ce balayage nous permet de faire le plein d'énergie et de soigner nos malaises durant quatre jours...»

La série de championnat de la Ligue américaine s'amorcera vendredi au domicile des adversaires des Blue Jays.

