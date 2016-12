Balayage des Blue Jays!

Pierre Durocher 09-10-2016 | 23h27

TORONTO - Les amateurs ont de nouveau été servis à souhait dimanche soir à Toronto alors que les Blue Jays et les Rangers se sont livré un palpitant duel marqué par quatre coups de circuit, deux de chaque côté. Les Jays ont complété le balayage lorsque Josh Donaldson est venu croiser le marbre en dixième manche dans une victoire de 7-6.

Donaldson, qui avait amorcé la manche avec un double, a compté sur un roulant frappé par Russell Martin alors que les Rangers tentaient de réussir un double jeu. Le relais au premier coussin était hors cible, ce qui a permis à Donalson de filer jusqu'au marbre.

Les joueurs de John Gibbons ont ainsi balayé les honneurs de cette série de division face à la meilleure équipe de la Ligue américaine et ils participeront à la série de championnat de l'Américaine pour une deuxième année d'affilée.

Ils affronteront le vainqueur de la série entre les Red Sox de Boston et les Indians de Cleveland.

Tout semblait baigner dans l'huile pour la formation torontoise lorsqu'elle a pris une avance de trois points après trois manches de jeu et ils misaient sur leur meilleur lanceur partant, Aaron Sanchez. L'auteur d'une fiche de 15-2 en saison régulière a toutefois connu une mauvaise soirée.

Martin: le quatrième de l'histoire

Après avoir vu les Rangers prendre les devants 1-0 grâce à la vitesse de Carlos Gomez en première manche, les Blue Jays ont immédiatement répliqué avec un long coup de circuit de deux points d'Edwin Encarnacion, son troisième des présentes séries, aux dépens de Colby Lewis.

Ce fut suivi d'un circuit en solo de Martin. Fait à souligner, le receveur québécois, qui n'avait pas frappé la balle en lieu sûr depuis le début des matchs éliminatoires, est devenu le quatrième joueur de l'histoire à claquer un circuit avec quatre équipes différentes en séries. Il a de quoi être très fier de cette réalisation.

Les Jays ont ajouté deux points en troisième manche grâce à un double de Donaldson et un simple d'Encarnacion, qui totalise sept points produits depuis le début des séries 2016.

Sanchez méconnaissable

Les Rangers ont fait résonner leur bâton à leur tour lorsque Rougned Odor, l'ennemi public numéro 1 à Toronto, a réussi un long circuit de deux points aux dépens d'un Sanchez méconnaissable, lui qui avait été victime d'un coup de quatre buts d'Elvis Andrus à la manche précédente.

Sanchez a lancé durant cinq manches et deux tiers et il a accordé six points, les deux derniers résultant d'un coup de deux buts accordé par Joe Biagini à Mitch Moreland.

C'est le genre de scénario auquel John Gibbons ne s'attendait pas, lui qui doit composer avec l'absence de deux releveurs, Joaquin Benoit et Francisco Liriano.

Les Blue Jays ont toutefois tiré profit d'une balle passée inscrite à la fiche du receveur Jonathan Lucroy pour égaliser la marque à 6- 6 en sixième manche.

Aussi sur Canoe.ca